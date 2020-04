NASDAQ : La force est avec l’indice technologique

Points clés de l’article :

Les valeurs technologiques souffrent le moins de la crise

Le Nasdaq est l’indice fort

Les valeurs technologiques souffrent le moins de la crise

Les investisseurs veulent croire en une reprise rapide de l’économie et se focalisent sur les bonnes nouvelles. Petit à petit les principales économies réouvrent ou sont en passe de le faire. Les enfants chinois ont tous repris le chemin de l’école ce matin. L’Espagne et l’Italie commencent leur plan de déconfinement et la France doit annoncer le sien demain. Aux Etats Unis, les discussions vont bon train pour préparer une sortie de la crise.

Un groupe de chercheurs a annoncé aussi qu’un vaccin pourrait être prêt plus tôt que prévu avant la fin de l’année 2020. Neuf projets de vaccin sont en préparation. Un douzaine de laboratoires parmi lesquels Sanofi ou Johnson&Johnson travaillent dessus. Une équipe de l’université d’Oxford a commencé des essais sur un potentiel vaccin. Même si certains experts mettent en garde contre toute précipitation et un vaccin qui pourrait être appliqué en 12 à 18 mois au lieu de plusieurs années avec des technologies nouvelles.

De plus, les indices sont soutenus par les énormes rachats d’obligations par les banques centrales. Cette semaine de nouvelles mesures pourraient être annoncées de la part de la Fed mercredi à l’issue du FOMC. Elle sera suivie par la banque centrale européenne. La banque centrale du Japon a ouvert le bal ce matin avec un énorme plan de rachat d’obligations souveraines et privées (voir article sur le Nikkei ce matin) et le maintien autant que nécessaire d’un taux à zéro.

La publication des résultats des entreprises va continuer cette semaine avec notamment Amazon. L’indice Nasdaq est tiré par ses principales entreprises qui représentent 80% de la hausse de l’indice. Le Nasdaq est donc de loin l’indice le plus fort en comparaison avec les indices américains, européens, chinois ou japonais.

Le Nasdaq est l’indice fort

Le Nasdaq a dépassé le retracement de 61,8% de la vague de baisse du mois de Mars. Il poursuit sa hausse vers la résistance à 8950 points. Un dépassement lui permettrait de rejoindre le bas du gap laissé ouvert à 9350 points. Il est soutenu par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 périodes. Tant que l’on reste au-dessus la tendance reste très positive. Le sentiment changerait quelque peu en cas de cassure du support à 8357.

Difficile donc pour le moment d’être contre la tendance tant le Nasdaq semble fort et digérer cette crise rapidement.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE