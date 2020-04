SP500 : Une semaine qui débouche sur une consolidation.

Points clés de l’article :

Les marchés avaient commencé la semaine par une forte secousse avec la chute du baril et un prix négatif sur le pétrole WTI lundi. Depuis les cours se sont repris mais reste à des niveaux très bas.

Les commandes de biens durables ont plongé de 14,4% . le nombre d’inscriptions aux chômage pour la semaine est de 4,4 millions , un tout petit moins qu’attendu mais qui amène le nombre depuis le début de la crise à 25 millions et le taux de chômage autour de 20 %. Les PMI manufacturiers et services se sont tous effondrés. Le sénat a voté un plan de 500 millions de dollar supplémentaire pour soutenir l’économie qui a permis aux marchés de contrebalancer les mauvaises nouvelles macro-économiques.

Outre ces mauvaises nouvelles, le fait de la semaine est donc la chute spectaculaire des cours du pétrole qui sont venus impactés le secteur pétrolier en bourse et qui ajoute des tensions économiques, sociales et géopolitiques. Les cours se sont un peu repris après l’annonce de Trump menaçant de détruire tout navire iranien. Ce rebond des cours ne contrarie pas pour le moment la tendance baissière du pétrole et les cours pourraient à nouveau tester les points bas.

Les indicateurs de sentiment des investisseurs individuels montrent un pessimisme grandissant sur la semaine avec un nombre de «bear» en hausse de 7,3 selon l’enquête AAII avec un taux de 50% alors que la moyenne historique se situe à 30,5%. Le nombre de « bull » est en baisse de 10% à 24,9% à un plus bas de 6 mois. Cet indicateur contrarien ne confirme pas un scénario de baisse imminente et plaide même plutôt pour la poursuite de la hausse.

A l’inverse, Les Hedge funds continuent de vendre le rebond. Des actions américaines net vendues 7 jours de suite. Les secteur technologique a connu sa plus forte séance de vente jeudi depuis 4 ans. Les hedge funds qui avaient acheté des actions lors de la baisse se placent maintenant vendeurs.

Il faut ajouter que la progression du virus ralentit dans la grande majorité des pays et que l’on commence à rouvrir les économies

L’indice doit affronter une forte résistance avant de poursuivre sa reprise

L’indice qui a connu un début de semaine difficile avait cassé une oblique de court terme haussière et a surtout rebondi sur le fort support à 2720 points. Il se dirige maintenant vers la résistance majeure à 2786. En cas de dépassement la prochaine résistance importante est proche à 2930 points correspondant à un retracement Fibonacci de 61,8% de toute la baisse du mois de Mars.

La tendance de court terme reste haussière : les cours sont au-dessus d’une moyenne mobile à 20 périodes et les indicateurs de puissance comme le RSI ne sont pas en zone de surachat. L’attention pour la semaine à venir sera portée donc sur la sortie d’une de ces deux bornes, 2886 à la hausse et 2720 à la baisse, qui déterminera la suite.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Conclusion

Si l’on résume donc, des nouvelles macroéconomiques plutôt négatives qui incitent à la prudence mais la tendance sur les prix reste haussière et les indicateurs de puissance ne sont pas surachetés. Le fait que le sentiment des investisseurs soit très négatif ne milite pas non plus pour un retour sur les plus bas. Il manque en effet cet élément pour avoir une lecture très baissière du marché, ce qui explique peut-être le rebond de l'indice après le début de semaine difficile. Les acheteurs vont devoir vite amener les cours au-dessus de la zone de résistance car la saisonnalité va bientôt jouer en leur défaveur avec l’arrivée du mois de Mai rarement positif pour la bourse et les hedge funds ne croient pas du tout à ce rebond.

