T-Notes 10 ans : Le contrat de taux américain marque une pause

Le contrat à 10 ans américain pris entre deux feux

Le T-Notes marque une pause

Le contrat à 10 ans américain pris entre deux feux

Le contrat de taux à 10 ans, TNotes, américain est resté inchangé hier avec un rendement stabilisé à 0,60 %.

Le rebond des actions et surtout celui des cours du pétrole sont des facteurs négatif pour les contrats de taux d’intérêts. Cependant la faiblesse du marché du travail avec 4,4 millions d’inscriptions au chômage supplémentaires et des chiffres de confiance partout dans le monde très en dessous des anticipations sont plutôt positifs pour le contrat. Ainsi le PMI manufacturier aux Etats Unis est tombé à 36,9 record historique depuis le lancement de cette enquête en 2009. De même les ventes de maison neuve ont baissé de 15,4% à 627 000 plus bas de 10 mois et en dessous des attentes à 644 000. Les commandes de biens durables ont plongé de 14,4% en Mars contre 11,9% attendu.

Les commentaires de Christine Lagarde ont aussi soutenu les contrats de taux quand elle a annoncé que les prévisions de PIB pour la zone euro montraient une contraction de -15% à cause de la crise sanitaire et du manque de réaction des dirigeants européens qui ont fait « trop peu et trop tard ».

Les contrats de taux bénéficient des larges plans de rachat d’actifs par les banques centrales qui acceptent de plus en plus d’obligations même celles à haut rendement comme collatéral lors des opérations de refinancement. Le risque à terme est une recrudescence de l’inflation qui pèserait sur les contrats mais un membre de la BCE Villeroy de Galhau a affirmé hier que les hausses de prix seraient faibles et vont le rester dans les prochaines années ce qui permettra aux banque centrales de maintenir les taux d’intérêts bas et une liquidité abondante.

Le T-Notes marque une pause

Le contrat a repris sa hausse depuis fin 2019 bien avant l’épisode du coronavirus. Il a marqué une pause dans une formation en drapeau synonyme de consolidation. Le contrat est sorti de sa figure fin janvier pour dépasser un plus haut datant de 2012 et atteindre un plus haut historique à 140,75. Depuis le contrat a du mal à progresser.

Sur les unités de temps mensuelles et hebdomadaires, le RSI est dans une zone de surachat ce qui ne veut pas dire que le contrat va se retourner mais qui incite à la prudence. Une poursuite de cette consolidation est le scénario le plus probable.

Evolution du contrat de taux à 10 ans US en hebdomadaire :

