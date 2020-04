DAX : L’indice allemand consolide après avoir complété une figure de retournement

Points-clés de l’article sur le DAX :

Des indices boursiers inertes aux décevantes statistiques

Les discussions entre européens sur un méga plan de relance commence ce jeudi

Le DAX consolide entre 10 243 et 10 820 points

Les marchés boursiers évoluent sans tendance précise depuis un peu plus d’une semaine. Alors que les autres marchés tels que le Forex ou encore les obligations ont évolué en suivant le regain d’aversion au risque, les actions semblent inertes aux mauvaises nouvelles. Les indices boursiers se contentent de consolider proche de leur récent plus haut alors que les premiers résultats d’entreprises ressortent inférieurs aux attentes et que les statistiques macroéconomiques continuent à décevoir.

Les dernières données en date sont les PMI qui ont plongé à des niveaux record en Europe en avril. Cette enquête menée par Markit auprès des directeurs d’achat d’entreprises privées montre que les mesures destinées à endiguer la propagation du virus ont provoqué un effondrement sans précédent de l’activité économique de la zone euro. Conséquence, l’euro sous performe les majeures ce jeudi, mais les marchés actions restent dans le vert…

Outre les statistiques macroéconomiques, l’attention des investisseurs sera portée sur les plans de relance annoncés un peu partout dans le monde. Celui européen est probablement le plus attendu maintenant que les Etats-Unis se sont mis d’accord sur un plan de relance de 2.200 milliards de dollars (après un plan de sauvetage de 2.000 milliards de dollars voté et ratifié en mars). La Commission européenne a proposé un projet de relance économique de 2.000 milliards d'euros.

Techniquement, le DAX consolide dans un range entre le récent plus haut à 10 820 points et le plus bas du 15 avril à 10 243 points. Les perspectives sont neutres à court terme tant que le DAX évolue dans ce range.

Une sortie par le bas renforcerait le signal baissier donné en début de semaine par le biseau ascendant. En effet, les perspectives baissières dominent depuis que le DAX est sorti par le bas de son biseau ascendant en début de semaine. Une sortie par le bas du range ouvrirait la voie aux 10 000 points, puis éventuellement le plus bas d’avril à 9 337 points.

Graphique horaire du DAX 30 réalisé sur TradingView :

