CAC40 : L’indice reste dans l’attente de signes positifs

La relance européenne au centre des débats

Une résistance à 4600 point qui fait barrage

Les pays de l’union européenne se réunissent aujourd’hui. Les dirigeants de la zone vont discuter d’un plan de relance économique de la zone. Au centre des débats le lancement d’un fonds d’investissement, sujet de discorde entre les pays du Nord et du Sud pour la zone euro. Le conseil devrait approuver l’accès au SME sans conditionnalité macro-économique, conférer à la banque européenne d’investissement un mandat plus large et donner son feu vert à un mécanisme temporaire d’assurance chômage pour la zone. Mais aucun communiqué n’est prévu, pas très bon signe.

La BCE a annoncé hier qu’elle pourra accepter des obligations dégradées de catégorie « obligation pourrie » ou pour être plus politiquement correct de « fort rendement » en collatéral soit des obligations correspondant à une notation BBB-. Cette disposition est valable jusqu’en septembre 2021 et cela vise les entreprises dont la note pourrait être dégradée. La dette italienne fera partie aussi des collatéraux acceptés.

Ce matin le climat des affaires s’est fortement dégradée avec l’indice de confiance en France qui a plongé vers un plus bas en Avril tandis qu’en Allemagne la confiance des consommateurs s’est effondrée au-dessous des anticipations déjà très négatives. De plus dans les deux pays, le nombre de cas de coronavirus est reparti à la hausse hier compliquant les plans de réouverture de l’économie.

Cet après-midi, les indices auront le regard tourné vers le nouveau indicateur phare des marchés : le nombre d’inscriptions au chômage publié à 14H30 attendu à 4,5 millions.

Dans ce contexte le CAC40 reste le plus faible des principaux indices, au-dessous même du Nikkei japonais qui pourtant ne fleurit pas comme les cerisiers de son pays en ce moment.

Le CAC40 fait du surplace depuis fin Mars affichant une zone de consolidation horizontale entre 4300 points et un gap ouvert par l’indice à 4600 points. La cassure de la zone 4585-4600 points sera un signe fort et sans doute le signal que la crise est derrière nous.

Au-dessous de 4300 points le support à 4110 jouera un rôle crucial pour la suite. En cas de cassure le CAC plongerait vers les abysses du mois de Mars.

