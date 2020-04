Bourse : plusieurs proxys du risque rebasculent en zone rouge

Points-clés de l’article :

Le choc sur le marché du pétrole brut américain face à une demande revenue sur ses niveaux de 1970 et les tensions sur le Crédit d’Etat agissent à la baisse sur les actions.

La mesure classique de la volatilité implicite du marché actions US, le VIX, semble avoir trouvé un point bas.

Contrat future pétrole américain et autres baromètres du risque – source TradingView

Le choc sur le marché du pétrole brut américain face à une demande revenue sur ses niveaux de 1970 et les tensions sur le Crédit agissent à la baisse sur les actions

Sur le marché des matières premières et plus spécifiquement sur le compartiment de l’énergie, le confinement strict des populations et l’arrêt économique des principales puissances économiques mondiales sont en train de provoquer une situation catastrophique, inédite… Pour être plus précis, c’est le pétrole brut des Etats-Unis (Pétrole brut texan, WTI) qui est confronté à la disparition de la demande mondiale, alors que le niveau de l’offre est toujours proche de ses records et que le niveau des stocks états-uniens est sur son plafond. Ce qu’il importe de savoir est que le pétrole est une denrée périssable en quelques semaines, du moins dans sa forme avant qu’il soit distribué sous la forme d’essence. A l’heure actuel, alors que la consommation est au point mort aux Etats-Unis (rappelons que le nombre de chômeurs a augmenté de 22 millions de personnes en 3 semaines aux Etats-Unis), de nombreuses cuves et autres super-tankers qui devaient livrer pour le mois de mai se retrouvent sans demande. Dans ce cas de figure, la marchandise tombe donc à zéro et peut même être négative car il faut éponger le coût du stockage et du transport.

C’est pour cette raison que la cotation du pétrole brut US de livraison Mai est tombé à -37$ lundi. La position ouverte bascule à présent nettement sur le contrat future du mois de juin et le contrat continu du Nymex permet de lier l’échéance du moment avec les échéances passées. Le pétrole négatif, c’est tout simplement historique ! D’ici la prochaine échéance du 18 mai, le contrat juin pourrait aussi tendre vers zéro.

A cela s’ajoutent enfin des tensions sur le Crédit souverain au sein de la Zone Euro, avec l’écartement du spread France/Allemagne et Italie/Allemagne, le refus des coronabonds pèse de plus en plus.

VIX, indice de volatilité implicite des actions US - TradingView

La mesure classique de la volatilité implicite du marché actions US, le VIX, semble avoir trouvé un point bas

Face à cette résurgence du risque souverain et au choc pétrolier inédit, les traders institutionnels commencent à se couvrir contre le risque de baisse des actions en achetant à nouveau de la volatilité. L’étude chartiste du VIX décrit une formation en double creux, le rebond technique du marché actions semble bien révolu dans l’immédiat.

