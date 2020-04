CAC 40 – DAX 30 : Correction des indices boursiers à prévoir

Points-clés de l’article sur les indices boursiers :

Les acheteurs semblent à bout de souffle

Les chances d'assister à une correction des marchés actions semblent s’accentuer à court terme au vu des configurations techniques. Les indices boursiers sont de plus en plus fragilisés par le regain d’aversion au risque ces dernières séances suite aux décevants résultats d’entreprises américaines et la rechute des cours de pétrole et des taux.

Pour le moment, nous n’avons pas affaire à des retournements. Les indices boursiers restent dans des tendances haussières, mais les acheteurs semblent désormais à bout de souffle. En effet, les indices européens peinent à progresser davantage après avoir gagné plus de 20% en à peine un mois. Les grands indices de Wall Street font mieux grâce à leur exposition moins importante aux valeurs énergétiques, mais les acheteurs semblent également caler.

Les signaux baissiers commencent à s’accumuler sur les indices, laissant penser qu’une correction du rallye haussier pourrait voir le jour ces prochaines séances.

Le CAC 40 dans l’incapacité à franchir les 4543 points – le DAX en bas de son biseau

Graphiqueshoraires du CAC 40 et du DAX 30 réalisés sur TradingView :

En Europe, le CAC 40 a enfoncé sa ligne de tendance haussière la semaine dernière et échoue une nouvelle fois cette semaine à s’affranchir de sa résistance du 26 mars à 4543 points.

Quant au DAX, il teste actuellement la borne basse de son biseau ascendant dans lequel il évolue depuis le début du rebond. Cette figure chartiste illustre un essoufflement des acheteurs. Une sortie par le bas du biseau est statistiquement le scénario le plus probable surtout qu’après une telle hausse (+25% en 1 mois), historiquement le marché boursier se repliait tout le temps les semaines suivantes.

Le Nasdaq se renverse en haut de son canal – le S&P 500 recule

Graphiques horaires du S&P 500 et du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

A Wall Street, les configurations techniques sont très similaires à celle du DAX, sauf le Nasdaq 100 qui se distingue en évoluant dans un canal ascendant.

Cependant, le S&P 500 et le Nasdaq présents ci-dessus manifestent des symptômes similaires aux indices européens. Les indicateurs de momentum RSI reculent à leur niveau de neutralité (50) ce qui indique un équilibre entre la pression acheteuse et vendeuse.

La configuration du Nasdaq est particulièrement intéressante puisqu’elle ressemble à celle connue fin mars. L’indicateur RSI divergeait à la baisse alors que le Nasdaq s’approchait de son seuil psychologique à 8000 points. Le Nasdaq avait corrigé 38% de son rebond avant de franchir cette résistance psychologique. Cette fois-ci, le RSI diverge à la baisse alors que le Nasdaq s’approche de son seuil psychologique à 9000 points et évolue en haut de son canal haussier…

L’analyse technique de ces quatre indices montre un net essoufflement de la part des acheteurs alors qu’ils ont rejoint des résistances importantes (CAC 4543 pts, Nasdaq 9000 pts) ou sont au bout de configurations chartistes baissières (biseau sur le S&P 500 et le DAX). Des prises de bénéfices sont sans doute à prévoir à ces niveaux de prix, surtout après un tel rallye haussier.

Une sortie par le bas du DAX et du S&P 500 de leur biseau serait en faveur d’une correction des indices boursiers à court terme. Le premier support majeur à surveiller serait le support à 4143 points du CAC 40, le support psychologique à 10 000 points du DAX 30, l’ancienne résistance à 2637 points du S&P 500 et le bas du canal pour le Nasdaq.

