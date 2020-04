SP500 : La hausse confrontée à une résistance majeure

Points clés de l’article :

Des risques de correction

Le pire de la pandémie semble être derrière nous à quelques exceptions. Les marchés maintenant se focalisent sur les stratégies de déconfinement et la rapidité de leur mise en place. Or il semble qu’il n’y ait pas unanimité sur le sujet notamment aux Etats Unis entre Trump et les différents gouverneurs des états. Les conditions pour pouvoir rouvrir sont connues : un désengorgement des hôpitaux, une forte capacité de tests et le déploiement des tests sérologiques. Le risque comme l’a souligné Merkel est de se précipiter et connaître une seconde vague de contaminations qui anéantirait le scénario actuel de reprise rapide retenu par les investisseurs.

Sur le plan économique les investisseurs essaient d’évaluer l’impact sur la croissance à travers les chiffres macro-économiques mais aussi les résultats d’entreprises. Ils auront certainement une idée plus précise sur la question à la fin de la semaine car plusieurs d’entre elles publieront.

L’autre trouble-fête de ce début de semaine vient des cours du pétrole qui viennent ajouter de l’incertitude sur le secteur. Les cours connaissent leur plus grosse baisse sur une journée et amène de la volatilité sur les marchés.

Après une hausse de plus de 30% il ne serait donc pas surprenant de voir quelques prises de bénéfice.

Les cours ont rejoint le bas d’un gap hebdomadaire laissé ouvert le 9 mars. Au-dessus se situe un retracement Fibonacci de 61,8%. Même si la tendance est positive il ne serait pas étonnant de voir au minimum une consolidation horizontale avec des prises de bénéfices en ce début de semaine.

Le premier support se situe sur un gap ouvert vendredi entre 2806 et 2830 puis le plus bas du 13 avril à 2720 points. Au-dessous de 2720 la correction pourrait s’étendre à un support majeur à 2640 points. En dessous une nouvelle vague de baisse mettrait en péril la reprise boursière.

Evolution des cours du SP500 en quotidien :

