NASDAQ : L’indice surnage dans la tempête

Les valeurs technologiques ne connaissent pas la crise

La publication des résultats trimestriels des banques américaines a révélé une situation plus dégradée que celle que l’on pouvait anticiper. Les chiffres macro-économiques sont venus confirmés que la crise sanitaire s’est propagée à l’économie. L’empire Manufacturing (-78 contre un consensus à -35) les ventes au détails ( (-8,7 mensuel contre -8% attendu) la production industrielle (-5,4% le mois dernier contre -4%) et l’indice immobilier (30 contre 55) sont tous sortis plus faibles. Cet après-midi le nombre de demande d’allocations chômage est sorti à 5,2 millions un peu mieux que les 5,5 attendus mais qui porte le nombre d’américains au chômage à près de 22 millions depuis le début de la crise. Ces chiffres donneraient un taux de chômage à au moins 17%. L’impact sur l’économie est profond.

Pourtant les valeurs technologiques aux Etats Unis se portent plutôt bien avec une reprise en V de l’indice Nasdaq tiré par les valeurs phares de l’indice comme Amazon et Netflix qui dépassent leur plus haut historique. Ces entreprises en effet profitent du confinement pour augmenter leur part de marché

L’indice phare des marchés

Le Nasdaq poursuit sa hausse au-dessus du gap haussier ouvert le 14 avril. Il se dirige maintenant vers les 9000 points dans un premier temps puis vers le bas du gap baissier à 9200 points. Le gap haussier à 8470 points sert de support et est l’indicateur à surveiller pour la suite. Tant qu’il reste ouvert la tendance reste haussière. Le Nasdaq est dans une forme insolente qui ne saurait pour le moment être remise en cause. A titre de comparaison, l’indice est beaucoup plus fort que les autres indices américains et doit être privilégié pour accompagner une poursuite de la reprise des marchés.

Par contre un comblement du gap signifierait vraisemblablement une correction plus importante pour le reste du marché et peut être même un signal d’une nouvelle vague de baisse. Dans cette tempête le phare est bien l’indice technologique américain.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

