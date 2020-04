FTSE 100 : Le footsie pourrait revenir à 5350 points à court terme

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/OzZyysVEVq

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : -0,13 % CAC 40 : -0,67 % Dow Jones : -0,67 % Dax 30 : -0,80 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/iBr23sFyks

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Or : 0,09 % Argent : -0,82 % Pétrole WTI : -2,40 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/AN19bcbuQh

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇯🇵JPY : -0,25 % 🇨🇦CAD : -0,31 % 🇦🇺AUD : -0,38 % 🇪🇺EUR : -0,68 % 🇬🇧GBP : -0,70 % 🇳🇿NZD : -0,96 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/pJqnPhL4Q5

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : 0,71 % CAC 40 : 0,15 % Dax 30 : 0,13 % Dow Jones : -0,04 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/siSPgb9CUE

#Gold : Vue 4 heures - tendance haussière Mise en application de la théorie de Dow et des figures chartistes ! Des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. 1) Double Bottom 2) Élargissement de sommet 3) Fanion 4) Rectangle de consolidation $XAUUSD https://t.co/Kb2ft3Xe7n