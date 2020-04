CAC 40 - DAX 30 : Les marchés se tournent vers les résultats d’entreprises

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU CAC 40 ET DU DAX

Les résultats d’entreprises représentent le principal catalyseur

L’indice CAC 40 consolide à l’intérieur d’un range

Le DAX 30 est enfermé dans un biseau ascendant

La saison des résultats d’entreprises a débuté cette semaine avec les bancaires américaines qui ont publié leur premier trimestre 2020. Les investisseurs ont pris connaissance des mauvais résultats de JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi et Bank of America. Les banques ont subi de lourdes pertes, leurs bénéfices ayant fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire.

Les analystes financiers anticipent en moyenne une baisse de 10,2% des bénéfices du S&P500 par rapport aux trois premiers mois de 2019, alors qu'ils tablaient début janvier sur une hausse de 6,3%. Le deuxième trimestre s'annonce pire encore avec une chute attendue de 22,4% des profits.

En Europe, les premières publications débuteront ce jour avec plusieurs poids lourds qui composent l’indice parisien, LVMH et L’Oréal. Le marché a déjà intégré une partie de la crise sanitaire dans les cours boursiers, il faut maintenant prendre la température avec les entreprises dans le but d’évaluer la santé et le sentiment des acteurs de l’économie. En effet, le CAC 40 stabilisait depuis plusieurs séances, dans l’attente d’un nouveau catalyseur permettant de donner plus de visibilité aux opérateurs de marché. Par conséquent, les jours à venir seront accompagnés de volatilité et confirmeront la poursuite ou au contraire l’essoufflement du rebond actuel.

Pour le moment, le rebond est construit par des anticipations spéculatives sur des titres qui avaient particulièrement souffert dans la descente et des injections massives de liquidités par les banques centrales. Des valeurs comme Total ou Kering, ont connu des rebonds respectifs de 80 % et 40%. Conclusion, avec ce rebond d’environ 25%, sur les indices CAC 40 et DAX 30, les marchés valorisent les actions européennes au même niveau qu’en janvier 2019.

Maintenant, comme à l’accoutumée, intéressons-nous à la partie technique.

Calendrier des sociétés :

L’indice CAC 40 consolide à l’intérieur d’un range

Graphiquement, le CAC 40 se stabilise à l’intérieur d’un range depuis plusieurs séances compris entre 4 550 points et 4 140 points. Force est de constater que la borne haute correspond au retracement 38,20% de Fibonacci et que le marché manque de carburant pour poursuivre son rebond en direction des 50%. A court terme, la cassure de l’une des deux bornes du range devrait donner tempo pour les opérateurs.

Actuellement, le marché semble effectuer une rotation complète des prix afin de venir combler le gap laissé ouvert à vers les 23,60% à 4 210 points. Il faudra donc surveiller un retour vers les 4 140 points avec un chandelier de retournement pour se positionner à l’achat pour ainsi viser la borne opposée et en cas de cassure, accompagner le flux en direction des 4 930 points.

Néanmoins, dans un scénario de reprise baissière, l’indice forme une figure chartiste de retournement, un « double top ». De ce fait, la rupture de la ligne de cou à 4 140 points ouvrirait la voie à un retour vers les 3 800 points. Alors nous pourrions assister à une nouvelle vague de baisse avec une chute vers de nouveaux plus bas annuels.

GRAPHIQUE DU CAC 40 EN DONNÉES journalières

Le DAX 30 est enfermé dans un biseau ascendant

Concernant l’indice allemand, le rebond a été plus de plus grande amplitude, soit une reprise de 30% depuis le point bas vers 8 250 points. Pour le moment, les cours évoluent dans un biseau ascendant, seule la cassure enverra un signal pour se positionner. Toutefois, les prix ont formé un pattern de retournement sur la borne haute, une « étoile du soir ». Ce dernier délivre un premier élément de fin de rebond à venir mais la sortie par le bas du biseau permettra de renforcer la force du signal technique.

Le DAX a laissé plusieurs gaps non refermés durant son ascension, ainsi en supposant une nouvelle vague de baisse, les objectifs se situent proche de 9 625 points et 9 000 points. Inversement, dans le cas où le marché déciderait d’invalider ce signal, la hausse devrait se poursuivre en direction de la moyenne mobile 50 périodes vers les 11 200 points.

Pour conclure, le CAC 40 et le DAX se trouve à la croisée des chemins, les résultats des sociétés seront le catalyseur permettant de donner un nouveau souffle au marché ou au contraire inviter à la prudence pour prendre ses bénéfices avant une nouvelle vague de baisse.

GRAPHIQUE DU DAX EN DONNÉES journalières

