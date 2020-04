CAC 40 : une année 2020 noire pour les bénéfices des entreprises

Points-clés de l’article :

Le Fond Monétaire International (FMI) a dévoilé ses nouvelles anticipations de croissance du PIB ; l’année 2020 sera noire pour l’économie mondiale.

L’analyse technique des indices CAC 40 et MIB montrent une configuration de pull back (mouvement de retour) vers les anciens plus bas de 2018, niveaux de résistance.

Cours du CAC 40 : graphique réalisé avec la plateforme TradingView et qui dévoile les bougies japonaises en données journalières :

Entre le point haut du mois de février et le point bas, le cours du CAC 40 a perdu 40%, avant de construire une reprise de 25% portée par les injections inédites de liquidités des principales Banques Centrales. La valeur actuelle des profits futures des entreprises est-elle en baisse de 40% ? Avec des économies à l’arrêt à hauteur de 70% depuis la mise en place du confinement, cela peut devenir une réalité sur le confinement strict des populations dure 3 à 4 mois, c’est pourquoi la plupart des Etats occidentaux envisage un déconfinement progressif à partir du milieu du mois de mai. En partant de ce principe et de la lente reprise observée en Chine depuis le déconfinement, le Fond Monétaire International (FMI) a mis à jour ses projections macro-économiques pour l’ensemble des pays du monde et il nous promet une année noire. La France et la Zone Euro devraient voir leur Produit Intérieur Brut (PIB) se replier de plus de 7%, tout l’enjeu pour les indices boursiers est le degré d’impact sur les bénéfices des entreprises.

Nous pouvons d’ores et déjà considérer que le premier et second trimestre verra de fort repli des bénéfices, la normalisation étant davantage probable sur le T3.

PROJECTIONS DU FMI POUR LA CROISSANCE DU PIB

Graphique de l’indice boursier italien MIB – source TradingView

L’analyse technique du cours du CAC 40 et des indices boursiers occidentaux montrent un alignement général sous des résistances techniques. Pour les indices EuroStoxx 50 (le benchmark zone-européen), le MIB et l’indice parisien, il s’agit des anciens plus bas de l’année 2018. Les indices US et européens devraient entrer dans une séquence de retracement du rebond technique, avec un potentiel correctif de 5% minimum.

