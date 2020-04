DAX : L’indice allemand inscrit un plus haut d’un mois

Points-clés de l’article sur le DAX :

Le DAX ouvre en hausse dans l’espoir que la pandémie sera rapidement sous contrôle

Surveiller l’oblique haussière support du DAX

La bourse allemande a ouvert en hausse ce mardi après un weekend prolongé de 4 jours. Les investisseurs continuent de revenir sur les marchés actions grâce aux nouvelles mesures de soutien de la Fed annoncées jeudi et dans l’espoir que la pandémie sera rapidement sous contrôle. Signe de l’apaisement des marchés, le VIX évolue à son niveau le plus bas depuis le 5 mars.

Les chiffres sur l’épidémie sont plutôt encourageants en Europe. Le pic de l’épidémie semble avoir été atteint dans la plupart des pays européens. En effet, la progression des nombres de contaminés et de décès liés au COVID-19 marque le pas en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne. La tendance est toutefois encore haussière au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais les experts tablent sur un pic de l’épidémie d’ici la fin du mois.

Moyenne 7 jours du nombre de décès liés au coronavirus :

La progression du coronavirus est l’élément le plus surveillé par les investisseurs, car c'est le virus qui est à la source de la crise économique mondiale. Une poursuite du ralentissement renforcerait le scénario d’une reprise progressive de l’activité économique à partir de mai.

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration du DAX est haussière tant qu’il évolue au-dessus de sa ligne oblique haussière qui vient chercher les plus bas de mars et d’avril. La prochaine résistance majeure à surveiller est le plus bas d’août 2019 à 11 266 points.

Cependant, nous pouvons constater le DAX évoluer dans un biseau ascendant, ce qui indique un ralentissement du momentum haussier. Une sortie par le bas du biseau signalerait un renversement de la tendance et ouvrirait la voie à un retour du DAX à ses plus bas du mois à 9 337 points.

A l’inverse, une sortie par le haut du biseau signalerait un regain de momentum haussier, et renforcerait les perspectives haussières.

Graphique 4 heures du DAX réalisé sur TradingView :

