SP500 : La Fed ouvre en grand les robinets de la liquidité

Points clés de l’article :

Don’t fight the Fed” : Ne jamais combattre la réserve fédérale.

Le SP500 reste dopé mais va avoir fort à faire

Cet adage boursier prend aujourd’hui tout son sens. La Fed a annoncé aujourd’hui un nouveau plan de relance de prêts en direction des entreprises et des ménages d’un montant de 2300 milliards de dollar. Les marchés ont bien sûr salué immédiatement cette initiative. Conjugué aux autres plans du mois de Mars , c’est un océan de liquidités qui se déverse sur les marchés et cela suffit à faire monter les indices boursiers.

Les opérateurs ont préféré retenir lors de cette séance que le verre à moitié plein car les autres nouvelles n’ont pas de quoi enthousiasmer. Les chiffres économiques du jour, nouvelles inscriptions au chômage et indice de l’université du Michigan n’étaient guère positif.

L’autre événement que les marchés attendaient était la réunion de l’Opep+. Là aussi les investisseurs attendaient de la part des pays producteurs de pétrole une ouverture du robinet … du pétrole cette fois ci. Cet accord qui porterait sur une réduction de 10 millions de baril par jour dont 8,5 millions par l’Arabie Saoudite et la Russie est mis en danger par le Mexique qui a refusé de participer. Les regards sont maintenant tournés vers la réunion du G20 des ministres de l’énergie aujourd’hui et surtout vers le Canada et les Etats Unis qui peuvent ajouter une réduction supplémentaire de 5 millions de baril par jour. Les cours du pétrole on mal réagi à cet échec sur les négociations et le secteur pétrolier reste donc sous pression.

Le SP500 a connu une semaine très positive pour clôturer sur le retracement de Fibonacci de 50% de la dernière vague de baisse du mois de Mars. Le RSI est positif et milite pour une poursuite de la hausse vers la droite de résistance hebdomadaire ancien support selon le principe de polarité. Le SP500 a aussi ouvert hier un gap haussier qui fait office maintenant de zone de support. La participation (comme la ligne d’avancée moins les déclins ) s’améliore et accompagne cette hausse.

Le seuil à 2850 et au-dessus un gap laissé ouvert ainsi que le retracement Fibonacci de 61,8% seront déterminant la semaine prochaine pour la poursuite de la hausse. Un dépassement de ces points validerait certainement que la crise boursière est derrière nous.

Dans la terminologie des chandeliers japonais, la bougie de vendredi est appelée chandelier en toupie. C’est une figure d’hésitation qui montre que le marché perd de son Momentum. Reste à savoir si c’est dû à des prises de profit avant le long week-end de Pâques ou au reflet des nouvelles contradictoires de la journée …

