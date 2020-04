Wall Street : Le Dow Jones pourrait remonter jusqu’à 25 000 points

Points-clés de l’article sur le Dow Jones :

L’optimisme regagne du terrain grâce au ralentissement de la pandémie

Un plan de relance de 1500 milliards de dollars serait à l’étude à la Maison-Blanche

Le Dow Jones pourrait revenir à 25 000 points à court terme

Les indices de Wall Street ont enregistré des solides gains hier (+7%) dans le sillage des bourses asiatiques et européennes grâce au vent d’espoir porté par le ralentissement de la pandémie. En effet, les investisseurs ont repris goût au risque lundi à la suite des chiffres encourageants en Europe et à New York.

L’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne ont constaté une baisse du nombre de cas de contamination. À New York, le nombre de décès quotidien a légèrement faibli ces deux derniers jours, et la Chine n'a signalé aucun nouveau décès lundi pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Ces chiffres laissent à penser que les mesures de confinement portent leurs fruits et que le pic de l’épidémie a sans doute été atteint en Europe. Les mesures prises plus tardivement aux États-Unis devraient retarder leur pic de l’épidémie à la deuxième quinzaine d’avril. Cela dit, si le ralentissement de l’épidémie se confirme ces prochains jours, les investisseurs devraient continuer à soutenir les indices plus haut.

L’important bond des marchés boursiers hier a également été soutenu en fin de séance par des informations d’un journaliste de Fox Business selon lesquelles un nouveau plan de relance massif d’environ 1500 milliards de dollars serait à l’étude à la Maison-Blanche.

Le Dow Jones pourrait revenir à 25 000 points à court terme

Techniquement, les trois principaux indices américains ont émis des signaux haussiers majeurs hier en clôturant au-dessus de leur plus haut du 26 mars. La configuration du Dow Jones est dorénavant en faveur d’une nouvelle vague de hausse qui pourrait théoriquement s’étendre jusqu’à 25 111 points. Ce niveau de prix correspond au report de la première vague haussière du 23 au 26 mars depuis le récent plus bas à 20 745 points.

Un second signal haussier provient de la participation de la côte américaine. Plus de 90% des actions du NYSE ont progressé hier. Une telle participation est généralement un signal bullish de long terme pour les marchés actions.

Enfin, nous noterons la réduction de la participation des traders particuliers. Le Sentiment clients IG est haussier étant donné la baisse de la proportion des traders particuliers à l’achat sur les indices.

La prochaine résistance majeure à surveiller sera le plus bas de mai 2019 à environ 25 000 points. Ce seuil se situe légèrement en dessous de l’objectif théorique de la deuxième vague haussière.

Les perspectives haussières seraient invalidées en cas de renversement baissier sous l’oblique haussière qui vient chercher les creux du 20 mars et du 3 avril.

Graphique 4 heures du Dow Jones réalisé sur TradingView :

