Bourse : le cours du CAC 40 devrait bénéficier du pic sanitaire de la France

Points-clés de l’article :

Les courbes sanitaires du Covid-19 prennent enfin la pente de la rémission en Italie, Espagne et France. Pourvu que cela se confirme ces tout prochains jours.

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 devrait être en mesure de revenir tester ses récents plus hauts, soit la résistance à 4550 points, les plus bas de l’année 2018.

Trajectoire des courbes sanitaires Covid-19 pour les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Chine et la France – source TradingView

Alors que la Chine est entrée de plein pied dans la phase du déconfinement progressif, phase qui a fait suite à la réduction massive de la propagation du virus Covid-19, les pays les plus touchés au sein de la Zone Euro semblent avoir (ou être tout proche d’atteindre) atteint le pic sanitaire.

C’est en tous cas l’enseignement de l’étude statistique du développement du Coronavirus en Italie, Espagne et France. Depuis le milieu de la semaine passée, le nombre de nouveaux cas et décès et admissions en réanimation est en baisse de plus en plus marquée pour ces deux premiers pays, la France étant attendue sur la même trajectoire à partir de ce lundi 06 avril.

Les courbes sanitaires sont en train de se dépentifier, c’est le succès direct du confinement rigoureux appliqué dans ces trois Etats depuis le milieu du mois de mars.

L’enjeu de cette semaine est de démontrer que cette tendance baissière épidémique prenne un caractère durable.

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières

Les indices boursiers leaders européens vont bénéficier de cette inflexion des courbes sanitaires du Covid-19, sans pour autant pouvoir affirmer avec certitude que le point bas est trouvé tant que le marché ne connaîtra pas la date définitive du point de départ du déconfinement progressif.

Dans tous les cas, le cours du CAC 40 semble en mesure de rejoindre ses récents sommets, soit la résistance à 4550 points, les anciens plus bas de l’année 2018.

