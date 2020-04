Dow Jones : l’indice s’essouffle, fin du rebond technique ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOW JONES

L’aggravation de la crise sanitaire déstabilise le Dow Jones

L’indicateur RSI valide une divergence trimestrielle

A court terme, l’indice forme une figure chartiste de retournement

L’aggravation de la crise sanitaire déstabilise le Dow Jones

Le Dow Jones montre des signes de fin de rebond après une hausse d’environ 25% depuis le point bas du 23 mars. Alors que les économistes revoient à la baisse leurs anticipations de croissance pour l'année en cours, la pandémie de coronavirus continue de s’étendre largement aux Etats-Unis. Par conséquent, les investisseurs redoutent que des faillites et licenciements en série conduisent à une récession profonde et durable.

L'économie américaine est entrée en récession malgré les actions prises par le gouvernement et la FED pour permettre d'atténuer les effets du Covid-19 sur le pays. De ce fait, les marchés restent fragiles et les opérateurs tentent de savoir si les mesures vont être suffisantes afin de sortir de cette crise le plus rapidement possible.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

GRAPHIQUE DU DOW JONES EN DONNÉES TRIMESTRIELLES

L’indicateur RSI valide une divergence trimestrielle

Sur ce graphique trimestrielle, le Dow Jones a clôturé le premier trimestre de l'année sur des baisses jamais atteintes depuis la crise financière de 2008. Force est de constater que l’indicateur RSI a confirmé une divergence baissière de très long terme. Techniquement, l’objectif théorique a été atteint puisque le marché est venu chercher le retracement de 50% de la dernière de vague hausse depuis la crise des subprimes vers les 18 200 points.

Toutefois, étant donné le manque de visibilité en raison de l’aggravation de la crise sanitaire, il est encore trop tôt pour évoquer un point bas. En effet, le marché pourrait retourner sur ses plus bas et enfoncer ce niveau pour enregistrer une baisse d’environ 50%. Par le passé, lors des cycles de récession, les bourses dévissaient de 50% ou 60% dans les situations les plus extrêmes.

Pour finir, nous pouvons voir un chandelier de retournement, un avalement baissier. Ce pattern signal un retournement de tendance, ainsi nous pourrions assister à une poursuite de la baisse dans les prochains mois en cas de grande dépression boursière.

GRAPHIQUE DU DOW JONES EN DONNÉES 4 HEURES

A court terme, l’indice forme une figure chartiste de retournement

Graphiquement, l’indice marque une pause depuis plusieurs séances et ne parvient pas reconquérir de nouvelles résistances. Bien au contraire, les prix forment une figure de retournement, un double top. Pour le moment, l’indice teste sa ligne de cou, néanmoins en cas de cassure, nous pourrions assister à un repli en direction du gap laissé ouvert sur le cash vers 19 130 points.

L’autre scénario serait une phase de consolidation entre les 21 000 et 22 385 points mais en l’absence de catalyseurs haussiers, le marché reste lourd et à bout de souffle pour prolonger le rebond.

Conclusion, nous avons surement marqué un point bas de court terme à 18 210 points, toutefois le manque de visibilité sur la santé économique entraîne de la nervosité auprès des investisseurs. Il est donc nécessaire de rester vigilant et de ne surtout pas avoir de biais afin de se persuader que le pire est derrière nous. L’environnement de marché pourrait encore s’assombrir dans les prochaines semaines avec les résultats d’entreprises et les chiffres macroéconomiques pouvant déclencher une nouvelle vague de baisse vers de nouveaux plus bas.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Pétrole WTI vs Brent : Les 5 principales différences à connaître

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître