DAX : La bourse allemande consolide sous des résistances majeures

Points-clés de l’article sur le DAX :

L’évolution des marchés dépendra de la maîtrise de la pandémie

Les perspectives de long terme du DAX restent baissières malgré le récent rebond

Le DAX sous pression sous 10 000 points

Le rebond des marchés s’essouffle depuis la publication des inscriptions aux allocations chômage jeudi dernier qui a montré une explosion du nombre de chômeurs aux Etats-Unis. Les principaux indices boursiers n’ont pas réussi à inscrire de nouveau récent plus haut depuis. Les investisseurs cherchent désespérément des nouvelles positives, mais restent sur leur faim.

Les PMI chinois sont certes ressorties en croissance après avoir atteint des records historiquement bas en février, mais ceux en Europe sont ressortis à des niveaux encore plus bas que les premières estimations.

De plus, la courbe de contaminés au COVID-19 ne cesse de progresser à un rythme effrénéen Europe et aux Etats-Unis. Cela est plutôt normal aux Etats-Unis, puisque le dépistage a commencé il y a tout juste une semaine (pas encore dans certains Etats). Mais en Europe, qui est devenu l’épicentre de l’épidémie courant mars, ne voit toujours pas sa courbe s’aplatir comme celle de la Chine. L’Italie semble avoir passé le pic de l’épidémie ce weekend, mais l’Espagne enregistre toujours un nombre croissant de décès.

Evolution du nombre de contaminés au COVID-19 à travers le monde :

Compte tenu du fait que le crash des marchés est lié aux incertitudes économiques de la pandémie et des mesures de confinement associés, les indices boursiers ne rebondiront probablement pas davantage tant que le doute ne sera pas levé sur la durée des confinements.

Les investisseurs ont intégré dans les prix un mois d’avril sans activité en Europe et aux Etats-Unis. Mais si les confinements étaient repoussés au-delà d’avril, les investisseurs devraient revoir à la baisse leurs prévisions de croissance et des résultats des entreprises, ce qui aurait un impact négatif important sur les marchés boursiers.

Les perspectives de long terme du DAX restent baissières malgré le récent rebond

Du point de vue de l’analyse technique, les perspectives restent baissières sur le long terme malgré l’important rebond la semaine dernière. Le rebond a permis au DAX de revenir tester sa ligne de tendance haussière de 2009-2011 qu’il avait enfoncé courant mars pendant le sell-off.

Graphique hebdomadaire du DAX réalisé sur TradingView :

Tant que le DAX se situe sous cette ligne oblique et sous le seuil psychologique à 10 000 points, les perspectives resteront baissières. Le premier support majeur à surveiller sera le plus bas de 2014 sur lequel le DAX a parfaitement rebondi en début de semaine dernière.

Sous ce support, c’est le plus haut de 2007 à 8151 points qui sera à surveiller. Un enfoncement de ces deux supports rendrait le niveau de valorisation du marché très attractif. Cependant, ce serait également un signal baissier important qui ouvrirait la voie à un retour du DAX à sa ligne de tendance haussière qui vient chercher les creux de 2003 et de 2009 vers 6 000 points.

Le DAX sous pression sous 10 000 points

A plus court terme, nous pouvons constater le DAX consolider dans un range entre le seuil psychologique à 10 000 points et le plus bas de mercredi dernier à 9 460 points. Une sortie par le bas du range serait un signal baissier en faveur d’un retour au plus bas de 2014 à 8 788 points.

Graphique 4 heures du cours du DAX réalisé sur TradingView :

