CAC40 : Les indices boursiers en proie à une nouvelle vague de baisse

Les « bears » reprennent le dessus

Le CAC40 en bute à un gap baissier à 4600 points

L’intensification de la pandémie aux Etats Unis en particulier dans l’état de New York ont pesé sur les indices. Trump a déclaré que les 2 prochaines semaines seraient douloureuses. Ces mauvaises nouvelles ont pris le dessus ce matin chez les opérateurs qui sont repassés à la vente sur les contrats à terme américains. De plus les achats d’actions sur la fin de trimestre se sont terminés hier. Le trimestre se solde par la 9eme pire performance de l’histoire aux Etats Unis avec une chute de 20%. Pour information la palme revient toujours au 2eme trimestre de 1932 avec -39,4%.

Evolution trimestrielle de l’indice MSCI Monde depuis 2009 :

Il y a pourtant eu des chiffres encourageants en Chine (PMI manufacturier au-dessus de la barre des 50), un indice manufacturier Tankan au Japon à -8 contre -10 attendu et une amélioration de la situation en Italie.

La semaine à venir va constituer un test pour le marché. Avec l’arrêt des rachats d’actions par les entreprises et une part résiduelle à investir de la part des fonds de pensions plus faible, les acheteurs ne semblent pas légion et seront dans l’attente des chiffres économiques à venir. Cela commence dès aujourd’hui avec les chiffres emplois ADP aux Etats Unis à 14H15 attendu à -150k et l’ISM manufacturier à 45. Le chiffre de l’emploi de vendredi attirera tous les regards. Au fur et à mesure que la pandémie avance le risque est de voir les premières estimations des dégâts économiques se détériorer. On en oublie presque les mesures sans précédents prises par les banques centrales et les gouvernements et l’idée d’un lancement d’un plan de constructions à hauteur de 2 milliards d’euro par le président Trump.

Le niveau de valorisation des cours semble être sur une résolution optimiste de la crise.

L’indice CAC40 n’arrive pas après plusieurs tentatives à dépasser le haut du gap laissé ouvert à 4600. Les vents soufflent à nouveau vers le Sud et l’accalmie ne pourrait être que temporaire. Pour l’instant le seuil des 4220 est préservé mais reste sous la menace des vendeurs. C’est le troisième test depuis 1 semaine de ce seuil. S’il cédait le prochain support important se trouve à 4110, dernier rempart avant un test des plus bas de mars.

Vous l’aurez compris la tendance reste baissière et il n’y a pas de signaux d’achat même si les niveaux de valorisation peuvent apparaître attrayant.

Evolution du CAC40 sur une base 4 heures :

