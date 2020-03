Est-il temps de revenir sur les actions ?

Points-clés de l’article sur le marché actions :

La résolution de la crise sanitaire sera nécessaire pour un rebond durable des marchés

Les dirigeants d’entreprises achètent massivement des actions

La MACD signale un renversement haussier du marché

Les indices boursiers ont bien rebondi depuis le début de la semaine dernière. Wall Street et l’Europe ont même réalisé l’une de leur meilleure performance hebdomadaire de leur histoire en progressant d’environ 20% en seulement 5 séances.

Cette performance peut s’expliquer par deux facteurs avec tout d’abord le fait que ce soit un rebond technique, qui intervient après une baisse de plus de 30% en à peine 1 mois, et dans un second temps par les importantes mesures fiscales, budgétaires et monétaires annoncées par les gouvernements et les banques centrales.

Ce sont des mesures saluées par les investisseurs puisque ces milliers de milliards d’euros devraient permettre de compenser ou du moins diminuer l’impact désastreux des confinements. La réactivité des officiels est également un point apprécié et qui rassure les investisseurs, car lors de la crise des subprimes, les Etats ont pris plusieurs mois pour s’engager dans des plans de relance.

Cela étant dit, peut-on prétendre que le point bas des marchés a été fait ? Il est impossible de répondre à cette question avec certitude, car l’avenir des marchés dépendra essentiellement de l’évolution de la crise sanitaire. Si la situation redevient à la normale d’ici la fin du trimestre (ce qu’anticipent les marchés), nous pouvons estimer que le point bas des marchés a été fait.

En revanche, si la crise sanitaire continue cet été ou qu’il existe un risque important de retour du virus à l’hiver prochain, il est fortement probable que davantage de baisse soit devant nous…

Les dirigeants d’entreprises achètent massivement des actions

Toutefois, il existe des raisons d’être optimiste sur les marchés actions. Je souhaite attirer l’attention sur deux signaux qui ont récemment attiré mon attention. Le premier est le ratio Achat/Vente des Insiders (les Insiders sont les dirigeants d’entreprises).

Le ratio représente la proportion de dirigeants d’entreprises cotées qui achètent des actions comparées à ceux qui en vendent. Ce ratio, magnifiquement illustré par @MacroCharts (Twitter) ci-dessous, est remonté à son niveau le plus haut depuis novembre 2008 à 2,5.

En novembre 2008, le point bas n’avait pas encore été fait sur le S&P 500, mais il était « seulement » 10% inférieur à son récent plus bas. Maintenant, si nous détendons les paramètres pour avoir un échantillon plus large, à chaque fois que ce ratio a dépassé 1,5, cela marquait la fin des corrections (mars 2009, août 2011 et décembre 2018).

Le fait que les dirigeants achètent beaucoup plus qu’ils ne vendent est un bon signal pour les investisseurs, car cela veut dire que les personnes qui ont le plus d’informations sur l’état de l’économie et de leur entreprise sont confiants. Après tout, si les entreprises qu’ils dirigent étaient en train de couler, ils n’achèteraient pas de nouvelles actions…

La MACD signale un renversement haussier du marché

Le second signal haussier très intéressant est le pourcentage d’actions du S&P 500 qui a eu un signal haussier de la MACD. Ce chiffre est monté à son niveau le plus haut depuis au moins 1990, à 89%.

Une valeur supérieure à 70% avait très souvent lieu lorsque le point bas était fait, sauf en novembre 2008 (comme pour le signal des insiders).

Statistiquement, ces deux signaux sont donc en faveur d’un rebond des marchés. Et même si le point bas n’a pas été encore fait, il ne devrait pas être très éloigné de celui de mars à en croire ces deux signaux.

