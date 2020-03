HSI : La Bourse hongkongaise devrait continuer à baisser

Points-clés de l’article sur le Hang Seng Index (HSI) :

Le HSI dans une dynamique baissière depuis 2 ans

La bourse de Hong Kong évolue dans une dynamique baissière depuis plus de deux ans. En plus des mouvements de paniques connues sur les indices européens et américains depuis début 2018, le Hang Seng Index (HSI) a notamment été frappé par les longues protestations pour plus d’indépendances de la région chinoise.

La bourse de Hong Kong n’a connu aucun répit depuis près de deux ans. Début 2018, les tensions commerciales entre Washington et Pékin faisaient paniquer les investisseurs. Fin 2018, c’était au tour de la rapide remontée des taux de la Fed. En 2019, les protestations à Hong Kong ont immobilisé le pays pendant plusieurs semaines. Cette année, c’est au tour du COVID-19.

Résultat, le dernier record du HSI était en janvier 2018. Depuis, l’indice de Hong Kong n’a fait que reculer. Techniquement, l’indice évolue dans un canal baissier.

Graphique mensuel du HSI réalisé sur TradingView :

Pendant le dernier sell-off, le marché est revenu tester un support majeur à partir duquel il était intéressant de se positionner à l’achat autant d’un point de vue de l’analyse technique que d’un point de vue de valorisation

La valorisation du Hang Seng Index est redevenue attractive

En effet, la valorisation du HSI est redevenue attractive. Le ratio Prix/Bénéfices (P/E) est passé de près de 18 en janvier 2018 à moins de 10 en mars 2020. Les dernières fois que le ratio P/E du HSI s’est retrouvé sous 10 étaient lors de la grande crise financière de 2008, la crise de la dette en Europe (2012) et lors de la dévaluation monétaire chinoise (2015). Tous ces-moments étaient des périodes intéressantes pour se positionner à l’achat sur le long terme.

Le rebond technique s’essouffle déjà

Sur un horizon de temps plus court terme, le HSI est également dans une dynamique baissière. Malgré le rebond des dernières séances, le HSI n’a même pas encore retracé 38% de son sell-off.

Graphique journalier du HSI réalisé sur TradingView :

De plus, les derniers chandeliers japonais montrent déjà des signes d’essoufflement des acheteurs. Les prix de clôture étaient très proches des plus bas des séances et assez distants des prix d’ouvertures.

Le marché pourrait commencer à se stabiliser entre le niveau actuel et son récent plus bas à 21 139 points en attendant des nouvelles sur la pandémie, car le principal catalyseur des marchés est la propagation du virus.

Si les mesures de confinement mises en place un peu partout dans le monde portent comme prévu leurs fruits d’ici fin avril, le marché pourrait redémarrer une nouvelle tendance haussière dès les prochaines semaines.

Si au contraire, les mesures de confinement ne permettent pas de contenir l’épidémie, des mesures restrictives supplémentaires pourraient être mis en place aux dépens de l’économie et donc des marchés…

