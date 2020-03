EuroStoxx50 : Rebondit après avoir chuté à ses niveaux de 2012

Points-clés de l’article sur l’EuroStoxx50 :

Le marché spécule sur une reprise en V de l’économie

L’EuroStoxx50 rebondit avec ses autres homologues européens sur fond de relance économique majeur. Les gouvernements et les banquiers centraux se sont en effet lâchés pour tenter de compenser l’impact économique de la pandémie.

Bien sûr, ils ne pourront pas éviter la récession à court terme qui sera causée par l’arrêt net de l’activité économique en raison des confinements. Toutefois, tous les paquets de mesures et les milliers de milliards d’euros alignés devraient permettre au cours des prochains trimestres de rattraper rapidement le retard pris par cette pandémie.

C’est en tout cas ce que table le consensus de Credit Suisse. Le graphique ci-dessous montre une correction de V attendue du PIB de la zone euro.

Toutefois, il est important de noter que ce scénario repose sur une fin de la pandémie d’ici cet été. Si le blocage des activités économiques perdure au-delà de cet été, ce scénario deviendra caduc et une reprise en U de l’économie serait plutôt probable.

L’EuroStoxx rebondit et teste ses plus bas de 2016

D’un point de vue de l’analyse technique, nous pouvons constater que le sell-off a fait chuter l’EuroStoxx sous ses plus bas de 2016, jusqu’à son niveau le plus bas depuis 2012.

Graphique mensuel de l’EuroStoxx50 réalisé sur TradingView :

Cela dit, l’EuroStoxx50 n’est pas resté longtemps à ces niveaux puisqu’il a rebondi quelques séances plus tard et reteste actuellement ses plus bas de 2016 à 2646 points. Une clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil permettrait d’améliorer les perspectives de court terme. A l’inverse, si l’EuroStoxx50 ne réussit pas à clôturer au-dessus de ce seuil, cela démontrerait une certaine fragilité des acheteurs.

Graphique hebdomadaire de l’EuroStoxx50 réalisé sur TradingView :

Les acheteurs semblent déjà s’essouffler

Sur l’unité de temps journalière, nous pouvons constater une belle divergence haussière et une sortie du RSI de sa zone de survente, ce qui indique un net ralentissement de la pression vendeuse. Toutefois, le chandelier d’aujourd’hui montre un essoufflement des acheteurs. Le marché a effacé tous ses gains de la matinée et clôture à son plus bas de la journée.

Cette configuration technique donne des perspectives mitigées à court terme et rend les séances de jeudi et vendredi encore plus importantes, car l’indice doit clôturer au-dessus de ses plus bas de 2016 pour maintenir des perspectives haussières.

La publication des inscriptions aux allocations chômage est très attendue

Ce qui sera important à surveiller ces prochaines séances sera tout d’abord l’évolution de la pandémie. Si le pic a été atteint en Europe, cela réconforterait les marchés, car le scénario attendu d’une reprise en V de l’économie serait renforcé.

En parallèle, les chiffres sur le marché de l’emploi seront particulièrement suivis, car ils permettront d’avoir une meilleure idée de l’impact économique de la pandémie. Les inscriptions initiales aux allocations chômage aux Etats-Unis seront publiées jeudi à 14h30 et sont attendues à 1,5 million ! Un chiffre qui n’a pas été vu depuis au moins 1950.

