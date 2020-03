JAPON : LE Nikkei en forte hausse , le USD/JPY se stabilise

Points clés de l’article :

Le Nikkei de la bourse de Tokyo a grimpé de 7,1% porté par une reprise de l’ensemble des actifs dans l’espoir d’un accord imminent du congres américain et aux mesures sans précèdent annoncées par la Fed hier.

Les bonnes nouvelles sont venues de la Chine où le nombre de nouveaux cas est tombé à zéro. La Chine prévoit de lever le confinement à Wuhan à compter du 8 avril et donc une reprise économique est en vue.

Les PMIs Manufacturier, Services et Composite au Japon en mars sont logiquement inférieurs à ceux du mois précédent. Ils s’établissent à 44.8 tandis que celui des services a plongé à 39.8. Pour rappel, des PMI en dessous du seuil de 50 annonce une économie en récession.

Le Nikkei a touché un point bas à 16 315 le 17 et 19 mars qui correspond aussi au plus haut de Décembre 2013. Ce seuil est le nouveau point à surveiller. La bougie du jour représente un marubozu dans la terminologie des chandeliers japonais. C’est une figure de force de mouvement qui se forme lorsque le prix d’ouverture est égal au prix le plus bas de la journée tandis que le prix de clôture termine au plus haut de la journée. Cette bougie est renforcée par une sortie du RSI de sa zone de survente.

Toutefois la tendance reste baissière. Le premier objectif de ce rebond est le retracement Fibonacci de 38,2% à 19275 puis le retracement de 50% à 20 190 couplés avec la droite de support devenu résistance selon le principe de polarité. On surveillera donc le comportement de l’indice à l’approche de cette dernière résistance. Un dépassement permettrait de revenir neutre sur l’indice japonais.

Graphique du Nikkei sur une base quotidienne :

USD/JPY : Le dollar contre yen se stabilise sous une résistance

Le USD/JPY a affiché une reprise en V depuis son point bas à 101.18.

Les différentes mesures annoncées par la Fed ont fini par stopper la hausse du dollar contre les principales devises dont le Yen japonais. Le USD/JPY affiche une pause dans sa hausse récente sous la résistance à 112,15. Pour l’instant, à court terme la paire compose une figure en biseau synonime de consolidation horizontale.

La sortie de cette figure déterminera la suite du mouvement.

Graphique du dollar contre Yen sur une base 4 heures :

