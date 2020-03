CAC40 : Le début de la fin ?

Points clés de l’article :

La BCE lance un vaste programme d’achat d’actifs

Un dragon pour sauver le CAC

La BCE lance un vaste programme d’achat d’actifs

Il y a un mois exactement, le SP500 et les indices majeurs touchaient un nouveau sommet historique proche de 3400 poiur l’indice US et 6124 pour le CAC40. Hier on a peut_être touché pour cette correction à 2280 points en séance…plus de 30% de correction aux US qui reste le marché directeur. Cette capitulation a marqué l’ensemble des actifs, l’Or avec – 2.8%, +25 points de base sur le rendement des taux à 10 ans aux Etats Unis et un effondrement des cours du pétrole.

Certaines valorisations sont maintenant très bas et anticipent une récession marquée.

La BCE a enfin réagit de manière massive ce matin en déclarant dans un communiqué qu’elle achèterait 750 milliards d’euros d’actifs des secteurs public et privés au moins jusqu’à la fin de l’année. Ces achats appelés Programme d’achat d’urgence pandémique porteront notamment sur la dette souveraine grecque qui était exclue des précédents programmes d’achat d’obligations de la BCE. Cette fois le marché semble réagir positivement après les déceptions de la semaine dernière.

La Fed en a rajouté une couche en mettant en place un nouveau mécanisme de prêt pour soutenir le secteur des fonds communs de placement du marché monétaire. Cette mesure se rajoute à l’arsenal des dispositions déjà annoncées

Un dragon pour sauver le CAC ?

Lundi, le CAC40 a affiché une bougie dite dans la terminologie des chandeliers japonais en « dragon ». Cette bougie est une figure de retournement surtout quand elle apparaît sur un support. C’était le cas lundi puisque le point bas correspond au point bas mensuel de 2012 et 2013. Depuis, le bas de cette séance à 3630 n’a pas été retesté malgré deux séances compliquées.

On a déjà vu que les indicateurs de participation et de sentiment étaient sur des niveaux extrêmes, ce qui est contrarian.

Sur le très court terme, l’indice restait sous une droite de tendance baissière en unité de temps horaire qu’elle a cassé ce matin à l’ouverture. Une bonne nouvelle qui devra être confirmée sur une unité de temps supérieure en dépassant la résistance à 4050, plus haut de la figure dite en marteau affichée mardi qui constitue aussi une figure de retournement.

Ces signaux doivent être confirmés avant de se positionner fortement à l’achat.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE