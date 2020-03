DAX : L’indice allemand pourrait revenir à 7000 points

Points-clés de l’article sur le DAX:

Le DAX pourrait perdre encore 1 500 points d’après l’analyse technique

Une correction au-delà des 7 000 points semble très peu probable

Le cours du DAX pourrait encore perdre 15% à en croire l’analyse technique. En effet, l’indice allemand a validé une figure de retournement en « double top » la semaine dernière en enfonçant son plus bas de décembre 2018 à 10 279 points. Cette figure chartiste donne un objectif théorique de baisse jusqu’à 7000 points.

Toutefois, le niveau de prix actuel n’offre pas un ratio risque/rendement intéressant pour se positionner à la vente. Il est trop tard pour shoter le marché. Le DAX teste deux importants supports se situant à 8 999 points (plus bas de 2016) et 8 151 points (plus haut de 2007 inscrit juste avant la dernière grande crise financière).

Graphique mensuel du DAX réalisé sur TradingView :

Une correction au-delà des 7 000 points semble très peu probable

Si le marché rejoint bel et bien l’objectif théorique du double top à 7 000 points, il sera très peu probable que le DAX continue à reculer sous ce seuil. L’indice allemand est déjà en baisse de plus de 35% depuis son plus haut de février. Un retour à 7 000 points équivaudrait à une correction de 48% de l’indice, ce qui serait une baisse presque équivalente aux crashs de la bulle tech de 2001 et de la grande crise financière de 2008 alors que la situation n’est pas du tout la même.

A l’inverse de 2001 et 2008, la crise actuelle est provoquée par un catalyseur exogène : la pandémie du COVID-19. Dès que cette pandémie sera maitrisée, l’économie mondiale pourra retourner à sa pleine capacité et les marchés boursiers pourront repartir de l’avant. Le scénario de reprise peut très bien se concrétiser dès cet été avec un retour proche des niveaux de janvier en fin d’année 2020.

Enfin, il est important de noter que le DAX, et les autres indices boursiers sont « déjà » en train de capituler. Le pessimisme des investisseurs devient extrêmement important et le pourcentage d’actions encore au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours est extrêmement faible (moins de 10%).

Ce sont des conditions de marché qui avaient lieu à la fin des crashs de 2001-2002 et 2008-2009. Il n’y a donc plus énormément de baisse à espérer.

