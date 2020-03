CAC 40 : l’écartement des spreads de taux et le niveau de la vol fragilisent le cours du CAC 40

Points-clés de l’article :

Les séances quotidiennes et l’intraday des indices boursiers vont rester erratiques tant que la volatilité implicite des actions tend vers ses records de l’année 2008

Sur le marché du Crédit souverain, l’écartement des spreads complique encore davantage la situation technique du CAC 40

Graphique du VIX disponible sur TradingView

Les séances quotidiennes et l’intraday des indices boursiers vont rester erratiques tant que la volatilité implicite des actions tend vers ses records de l’année 2008

La configuration technique du cours du CAC 40 demeure très fragile, le marché est encore largement dans le dure et la chute se poursuit malgré des tentatives très erratiques de stabilisation. En ce qui concerne les perspectives techniques précises du CAC40, je vous invite à regarder une vidéo de 5 minutes que j’ai réalisée sur ce sujet, CAC 40 moins 40% est-ce suffisant ?

Il faut bien comprendre que tant que la volatilité se maintiendra au niveau actuel (prenons ici la mesure de la volatilité implicite des actions US, le VIX), il y aura un yo-yo de grande ampleur d’une séance à l’autre, même d’une heure à l’autre.

Le VIX est toujours en train de tendre vers ses records de l’année 2008 à presque 100, les anticipations de volatilité réalisée restent donc énormes (moins 9% le lundi, +9% le mardi, etc…)

Il est cependant possible que le pic de vol de 2008, une fois atteint, autorise un rebond technique un peu plus solide cette fois. Nous n’y sommes pas encore.

Spread de taux d’intérêt à long terme entre la France et l’Allemagne (Crédit souverain)

Sur le marché du Crédit souverain, l’écartement des spreads complique encore davantage la situation technique du CAC 40

Un autre facteur, plus compliqué encore, est en train de déstabiliser le marché actions européen et le taux de change de l’Euro, il s’agit de l’écartement des spreads de taux entre l’Allemagne et les autres grandes économies de la Zone Euro. Le BTP italien vis-à-vis de l’Allemagne et aussi le 10 ans français face au BUND. Ces spreads sont à suivre de très près pour la suite de la tendance des actions de la Zone Euro.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube