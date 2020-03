INDICES CAC40, SP500 : Les signes d’une capitulation ?

Points Clés de l’article

Une séance en forme de capitulation ?

Hier les Etats Unis ont connu la pire séance depuis le Lundi Noir de 1987 (-21% à l'époque), marquée par une performance finale de -9.51% pour le SP500, et pour la 2eme fois de la semaine le déclenchement de coupe circuit. Les échanges US sont suspendus pendant 15 minutes une fois les -7% touchés.

La séance a commencé avant l’ouverture des marchés européens par la décision de Trump d’interdire l’entrée aux Etats Unis des ressortissants européens. Le CAC ouvre en baisse à 4374 points.

C’est au tour de Christine Lagarde et la BCE, dernière grande banque à s’exprimer, de tenter de rassurer les marchés. Mais d’emblée en ne baissant pas son taux directeur et en ne voulant pas commenter l’écartement des taux entre l’Italie et l’Allemagne, elle déçoit les investisseurs. Les annonces sur les facilités de financement (TLTRO) et les mesures supplémentaires de Quantitative Easing n’ont qu’un impact limité sur le moral des investisseurs. LE CAC accélère sa baisse.

Les regards se tournent vers les Etats Unis et l’attente des détails du plan de relance fiscal annoncé par Trump mais rien ne sortira. Le CAC clôture à – 12.28 % à 4044 points. Après la clôture européenne, La Fed intervient avec une injection de 500 milliards de dollars en refinancement court terme, ce qui fait rebondir les indices américains. L’Etat de New York annonce la fermeture de salle de spectacle et Macron celle des écoles, le SP500 reprend le chemin de la baisse pour clôturer à 2480 points.

Une séance de capitulation est une séance boursière baissière qui se caractérise par de forts volumes et une hausse importante de la volatilité. Les acheteurs liquidant leur position, les cours finissent au plus bas et cette situation est annonciatrice d’un retournement à la hausse. La séance d’hier ressemble en tout point à cela mais la reprise peut être lente et chaotique.

Les indicateurs de sentiment qui sont contrariens sont très dégradés. Le « Fear and Greed » Index se situait hier au niveau de 2 sur 100 et l’enquête AAII aux Etats Unis montre que les baissiers sont à un niveau de 51%, très au-dessus de sa moyenne historique. Le Put Call ratio atteint un niveau de 2.21 soit un niveau aussi contrarien.

Sur les prix, la zone de support sur le SP se trouve sur 2350/2400 points et le RSI est maintenant en zone de survente sur une base hebdomadaire.

Le début de séance ce matin semble aller dans le sens d’une reprise. Est-ce donc la fin de la baisse ? Il est trop tôt pour le dire. Tant qu’on a pas comblé le dernier gap ouvert à 2660 (bas du gap) points sur le SP500 et 4406 sur le CAC40, on restera neutre ou baissier. On notera que la zone de support se situe un peu plus bas vers 3900/50.

Au vu de tous ces éléments, on peut avoir un rebond technique ou une consolidation horizontale en fonction des informations sur la diffusion du coronavirus et la date du pic de la pandémie. Mais on peut aussi se trouver dans l’œil du cyclone dans les prochains jours. Il faudra dans un premier temps combler le gap qui s’apparenterait alors çà un gap d’épuisement. C’est le troisième ouvert depuis le début de la baisse sur le CAC et cela valide la séquence gap de rupture/continuation et épuisement. Encore faut-il le combler.

Grande prudence donc !

