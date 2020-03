CAC 40 : présentation d’un quatuor pertinent de la perception du risque

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 s’essaie toujours à la défense de ses plus bas de l’année 2018, à l’image du contrat future EuroStoxx 50, le contrat le plus tradé par les institutionnels.

Les taux obligataires à long terme, le VIX et l’indice italien MIB forment un quatuor pertinent de la perception du risque « Covid-19 »

Contrat future EuroStoxx 50 - TradingView

Depuis le début de la semaine, je vous propose un scénario de rebond technique sur les indices boursiers européens, alors que le marché attend beaucoup des mesures de soutien de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui seront annoncées jeudi.

Le cours du CAC 40, le MIB et les contrats futures DAX et EuroStoxx 50 défendent toujours les plus bas de l’année 2018, qui sont des seuils pivots de long terme.

Le Benchmark des traders et gérants institutionnels est le contrat future EuroStoxx 50. Tant que le marché préserve le plus bas de 2018, alors nous serons en cas de marché de rebond technique vers les gaps baissiers ouverts lundi dernier.

Quatuor de la perception du risque : MIB, VIX et taux longs US (source TradingView)

Sur le plan technique Intermarché, le rebond des taux obligataires à long terme aux Etats-Unis, la VOL qui plafonne (la volatilité implicite des actions US ici, le VIX) et l’indice italien MIB sur support (les plus bas de l’année 2018) sont un ensemble de facteurs en faveur d’un rebond technique des actions.

