SP500 Rebond sur un important support

• Des mesures de soutien à l’économie annoncés par un tweet de Trump

• Les réunions des banques centrales très attendues

• L’indice rebondit sur un fort support technique

Des stimuli venant de Trump et des banques centrales

Le mouvement de panique lundi sur les bourses qui a débuté au moyen orient avec l’échec des négociations sur le pétrole s’est propagé jusqu’à la bourse de New York qui a terminé en baisse de 7.60 % après avoir connu une suspension des cours à l’ouverture. La dernière baisse de cette ampleur remonte au 1er décembre 2008. Les deux facteurs clés de cette chute sont venus de la guerre des prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite sur les cours du pétrole qui pourrait avoir comme victime principale les producteurs de gaz de schiste américains qui ont besoin d’un cours du baril élevé pour être rentable et de la propagation du coronavirus qui continue à peser sur l’économie.

Ce matin, plusieurs nouvelles apaisantes rassurent les marchés. Tout d’abord, un tweet de Trump venant proposer des mesures de soutien de l’économie à travers un stimulus fiscal. Ensuite le nombre de nouveaux cas infecté par le virus en Chine est en nette diminution ; Enfin, les opérateurs attendent maintenant une baisse des taux de 50 à 75 points de base aux Etats Unis lors de la prochaine réunion de la Fed dans 8 jours mais aussi une réponse de la BCE jeudi. La décision de la banque européenne pourrait s’articuler autour de 3 points : Une baisse des taux de 0.10 point de base, une révision du TLTRO et un QE qui doit être multiplié par 3 au moins pour atteindre 60 milliards par mois.

Un fort support technique favorisant un rebond des cours

Le SP500 a enfoncé la zone de support d’Aout 2019 à 2825 points pour aller tester la droite horizontale à 2725 points.

Sur une base hebdomadaire, l’indice s’est appuyé sur une zone de support datant de juin 2019 et correspondant à un retracement de Fibonacci de 61.2 sur la hausse débutée en décembre 2018. Le premier signe qui montrerait une accalmie serait le comblement en clôture du gap ouvert lundi matin entre 2865 points et 2900 points. Les contrats à terme sur l’indice américain montrent une vive reprise des prix et on surveillera donc la clôture à Wall Street ce soir et la réaction des prix à l’approche du gap. Si jamais l’indice venait à échouer, la cassure de ce fort support horizontal reviendrait d’actualité et entrainerait l’indice vers de nouveaux plus bas en mode panique.

