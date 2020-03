CAC 40 : 5000/5200 points, une cible de rebond technique

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 a perdu 25% en deux semaines, plus que lors du SRAS en 2002/2003 et a démarré un rebond technique depuis les plus bas de l’année 2018.

Les actions du secteur du pétrole devraient soutenir le CAC 40 dans son rebond, en particulier l’action TOTAL

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières - TradingView

[Le cours du CAC 40 a perdu 25% en deux semaines, plus que lors du SRAS en 2002/2003 et a démarré un rebond technique depuis les plus bas de l’année 2018.]

La séance de décrochage du lundi 9 mars peut être considérée comme un lundi noir sur les marchés financiers. Par exemple, elle figure dans le top 5 des plus forts replis quotidiens du cours du CAC 40 depuis sa création en 1987. Est-ce la fin du sell-off ?

Le niveau de l’incertitude reste fort et l’Italie applique désormais les mêmes mesures de quarantaine pour sa population que la Chine sur les mois de janvier et février. Tout l’enjeu est de savoir si ces mesures vont permettre dans un temps court de contenir l’extension du Covid-19. Si c’est le cas sur le mois de mars, alors le plus dure sera passé. Rappelons que lors de l’épidémie de SRAS-CoV en 2002/2003, il avait fallu environ 4 mois pour entrer en phase de régression.

Le choc sur les marchés financiers va aussi surement avoir des effets négatifs sur les activités de trading des banques et gérants et rendrent certains crédits alloués aux entreprises en situation de défaut, surtout pour les entreprises les plus exposées dans le secteur du tourisme et du transport. Le facteur temps est donc crucial, il faut aller vite pour stopper le virus, sinon les indices boursiers vont encore chuter.

Dans tous les cas et pour l’immédiat, le cours du CAC 40 (et de tous les indices européens) trouvent support sur les plus bas de l’année 2018. La zone cible de reprise est à 5000/5150 points.

Cours de l’action TOTAL avec TradingView (bougies japonaises mensuelles et en échelle log)

[Les actions du secteur du pétrole devraient soutenir le CAC 40 dans son rebond, en particulier l’action TOTAL]

Sur le plan technique, je relève un support très intéressant sur l’action TOTAL dans une optique de long terme, les 30€/32€. Le cours du pétrole a trouvé aussi un bon support à 26$/33$, soit les plus bas combinés de 2008 et 2016. Rappelons que TOTAL est une valeur de rendement via son dividende solide dans le temps.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

6 conseils pour devenir un meilleur trader