Les investisseurs paniquent, les marchés chutent – Que faire ?

Les investisseurs paniquent avec le coronavirus et l’effondrement du pétrole

L’EuroStoxx 50 rebondit après être revenu à son plus bas de décembre 2018

Le MSCI Emerging Markets est revenu en bas de son canal haussier

Le S&P 500 entre dans une zone de supports majeurs

La panique des investisseurs continue à faire chuter le marché actions. Les indices européens ont effacé presque l’intégralité de leurs gains de 2019 en à peine un mois. Les indices américains, un peu solides grâce aux techs, ont quant à eux effacé près de 6 mois de hausse.

A l’inverse, les obligations sont fortement privilégiées et laisse même à penser qu’ils sont dans des états de bulles. Les rendements obligataires sont à leurs niveaux le plus de leur histoire et toute la courbe des taux américaine est sous 1%, une première de l’histoire des Etats-Unis.

Graphique hebdomadaire du rendement du 30 ans US réalisé sur TradingView :

C’est une période historique pour les marchés actions qui connaissent une des pires corrections depuis la crise financière de 2008. Mais faut-il pour autant s’emballer et prévoir un crack majeur et une récession ? Je ne pense pas.

La situation actuelle n’a rien à voir avec celle de 2008 ou des précédents crashs majeurs. Bien que le coronavirus aura un impact sur l’économie mondiale, elle ne devrait pas entrainer l’économie mondiale en récession si la crise sanitaire ne perdure pas au-delà de cet été.

Pour le moment, l’économie américaine se porte très bien, ce qui rend peu probables le scénario d’une récession, condition nécessaire pour avoir un réel marché baissier (baisse de plusieurs mois des actions). La chute des indices est actuellement plus un mouvement de panique qu’un marché baissier.

L’EuroStoxx 50 rebondit après être revenu à son plus bas de décembre 2018

Graphique journalier de l’indice EuroStoxx 50 réalisé sur TradingView :

Mais c’est surtout l’analyse technique qui rend les actions attractives au niveau actuel. En baisse de plus de 20% depuis ses plus hauts de février, l’EuroStoxx 50 ci-dessus a testé son plus bas de décembre 2018 cette nuit avant de rebondir.

Ce support à 2895 points est un niveau de prix intéressant pour se positionner à l’achat, puisque les investisseurs étaient redevenus dominants à ce prix en décembre 2018 alors que la situation macroéconomique américaine n’était pas du tout la même qu’aujourd’hui !

Le MSCI Emerging Markets est revenu en bas de son canal haussier

Dans le même temps, les émergents sont revenus tester un niveau de support important. L’indice MSCI $EEM est revenu en bas de son canal haussier dans lequel il évolue depuis décembre 2018.

Graphique journalier de l’indice MSCI Emerging Markets réalisé sur TradingView :

C’est techniquement un niveau de prix avec un ratio risque/rendement en faveur des acheteurs. En bas du canal, les perspectives sont haussières jusqu’à la borne haute alors que le risque est relativement limité

Le S&P 500 entre dans une zone de supports majeurs

Quant à Wall Street, les futures continuent à s’enfoncer ce matin, mais le S&P 500 revient dans une zone de plusieurs supports importants, ce qui laisse à penser que les acheteurs pourraient reprendre la main.

Le plus bas de juin à 2728 points est LE support majeur du S&P 500. Un enfoncement de ce support serait un signal baissier pour l’ensemble des marchés boursiers et ouvrirait la voie à une correction jusqu’au creux de décembre 2018 à 2316 points.

