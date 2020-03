CAC 40 : vers un rebond technique après 25% de baisse en 13 séances

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 a perdu 25% en deux semaines, plus que lors du SRAS en 2002/2003 et revient maintenant sur un fort support, les plus bas du mois de décembre 2018.

En parallèle, le DAX (ici le contrat future) devrait aussi pouvoir rebondir depuis ses plus bas de l’année 2018 (même constat sur le contrat future EuroStoxx50)

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières - TradingView

Le cours du CAC 40 a perdu 25% en deux semaines, plus que lors du SRAS en 2002/2003 et revient maintenant sur un fort support, les plus bas du mois de décembre 2018

Les marchés actions européens et américains ont effectué un rebond technique la semaine dernière durant 3 séances, avant de repartir en réplique baissière de la première jambe de baisse à la fin du mois de février. L’économie chinoise voit de nombreux agrégats macroéconomiques en chute de 15% à 20% sur les mois de janvier/février, un scénario qui semble commencer en Europe et aux Etats-Unis avec les premières mesures de généralisation du principe de quarantaine. Mais comme pour l’épidémie de SRAS-CoV en 2002/2003, cela aura une fin et les actifs risqués, les actions et secteurs les plus massacrés vont fortement rebondir.

Je pense par exemple à l’action TOTAL, qui est une opportunité de long terme sur les 30€. Dans tous les cas, le cours du CAC 40 est revenu à proximité de ses plus bas de décembre 2018, une zone qui avait mis un terme à 3 mois de baisse, suite au volte-face monétaire de la Réserve Fédérale.

Le FED PUT pourrait vite reprendre le dessus.

Contrat future DAX en données journalières - TradingView

En parallèle, le DAX (ici le contrat future) devrait aussi pouvoir rebondir depuis ses plus bas de l’année 2018 (même constat sur le contrat future EuroStoxx50

Sur le plan technique, les grands indices boursiers occidentaux sont revenus sur des niveaux de fort support, surtout le contrat future EuroStoxx 50 et le contrat future DAX. Ces seuils, les plus bas de 2018, pourraient déclencher un rebond technique. Pour le cours du CAC 40, cela peut se traduire par un rebond vers la résistance à 5000 points.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube