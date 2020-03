Indices boursiers : la volatilité pourrait rebondir

Points-clés de l’article :

Le rebond technique des indices boursiers pourrait se terminer à court terme alors que des résistances journalières couvrent le marché.

En parallèle, la mesure traditionnelle de la volatilité implicite (VIX) de l’indice S&P 500 est sur support et le niveau du VVIX reste élevé.

Juxtaposition des graphiques du S&P 500 et du VIX – source TradingView

Les marchés actions européens et américains ont effectué un rebond technique depuis le début de la semaine, alors que le stress lié au Coronavirus Covid-19 s’est déplacé de la Chine vers l’Europe et dans une moindre mesure les Etats-Unis.

Les Etats, les institutions internationales et les grandes Banques Centrales ont agi et fortement communiqué cette semaine sur des mesures de soutien à l’économie réelle alors que l’on découvre à quel point le Covid-19 a bloqué l’économie chinoise au mois de février (-80% sur les ventes de voiture par exemple au mois de février 2020, en comparaison avec le mois de février 2019).

Pour se préparer à un scénario potentiel de blocage économique de l’offre et de la demande lié à une généralisation du principe de quarantaine, les Etats préparent des actions budgétaires et les Banques Centrales abaissent leur taux d’intérêt (cette semaine, -50 bps pour la FED et la Banque du Canada).

Malgré tout, le niveau de l’incertitude reste élevé.

Graphique journalier du cours du CAC 40 - TradingView

Sur le plan technique, les grands indices boursiers occidentaux sont revenus au contact de résistances techniques en données journalières, notamment le S&P 500 et le cours du CAC 40 sous les 5500/5600 points. A cela s’ajoute la volatilité implicite qui est revenu sur support. La correction pourrait reprendre à court terme sur les actions et secteurs les plus concernés par le blocage économique.

