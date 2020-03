Le marché du Crédit est le meilleur baromètre du risque

Points-clés de l’article :

Les taux obligataires à long terme (>10 ans) avaient anticipé la chute des actions avec un déplacement des capitaux vers le Crédit net depuis le début de l’année.

Techniquement, le cours du CAC 40 est neutre avec la réintégration de l’ancien trading range compris entre 5150/5200 et 5500/5600 points.

Taux d’intérêt de la Réserve Fédérale avec les 10 ans et 30 ans des Etats-Unis

Le marché actions a subi un choc baissier à la fin du mois de février, perdant en une semaine plus de 5 mois de hausse et rappelant le momentum baissier de la crise financière de 2008 et du krach de 1987. Le point bas a-t-il déjà été trouvé sur les grands indices boursiers ? Cela fera l’objet d’un prochain article. Vous pouvez aussi regarder le point de marché de lundi matin qui traite de ce sujet des indices sur la chaine Youtube de TradingView France dont vous avez le lien en pied de page.

Dans ce nouveau billet technique, je souhaite rappeler le rôle crucial du marché du Crédit. En terme de volume, le Crédit (dans sa globalité, Etats, Entreprises) est le premier marché du monde et un excellent baromètre du risque. Plus exactement, c’est le Crédit souverain des Etats-Unis et de l’Allemagne qui permet de voir si les capitaux se dirigent vers les obligations.

Effectivement, depuis le début de l’année la collecte est forte sur le marché obligataire, un arbitrage en défaveur des actions qui s’est traduit par une chute des rendements obligataires à long terme, c’était un signal d’alerte pour les actions.

De la même manière, le rebond du 10 ans US par exemple va dans le sens du rebond technique des indices boursiers.

Graphique journalier du cours du CAC 40 - TradingView

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 a rejeté sous ses sommets de l’année 2007 et a réintégré le trading range compris entre le support à 5150/5200 et la résistance à 5500/5600. C’est neutre entre ces deux bornes.

