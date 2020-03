Dow Jones : V-Bottom ou nouvelle vague corrective ? – Etude du VIX

Points-clés de l’article sur le Dow Jones

V-Bottom ou correction en deux temps des marchés actions ?

Le VIX en faveur d’un rebond des marchés actions à court terme

Les perspectives du Dow Jones sont haussières au-dessus des 25 000 points

V-Bottom ou correction en deux temps des marchés actions ?

Le camp des analystes est divisé depuis le début de la semaine entre ceux qui pensent que les marchés vont rebondir jusqu’à leurs récents plus hauts à court terme contre ceux qui anticipent une poursuite de la correction avec une nouvelle jambe de baisse.

De mon point de vue, le scénario d’un rebond jusqu’aux récents plus hauts est le scénario le plus probable. Bien sûr, la gestion du coronavirus sera un élément déterminant pour l’économie mondiale et donc les perspectives de moyen et long terme des marchés actions. Mais à court terme, les probabilités semblent en faveur d’un rebond.

Le VIX, également connu sous « l’indice de la peur », a bondi à son niveau le plus élevé depuis 2015 la semaine dernière en raison de la panique des investisseurs. En effet, le VIX a clôturé au-dessus de 40 pour la première fois depuis 2015 !

Graphique hebdomadaire du VIX réalisé sur TradingView

Si nous étudions ce signal du VIX d’un point de vue statistique, nous pouvons en déduire que les chances de rebond des marchés actions sont plus importantes que les chances de poursuite de la correction.

Le VIX en faveur d’un rebond des marchés actions à court terme

En fait, parmi toutes les fois ou le VIX a bondi jusqu’à 40, le marché boursier américain était en hausse 69% du temps une semaine et un mois plus tard.

Etude corrélation VIX S&P 500

Notons que beaucoup de ces signaux ont eu lieu pendant les « bear-markets » dus aux récessions américaines. Or aujourd’hui, nous sommes loin d’être dans une situation comparable à celle de 2008. L’économie américaine se porte plutôt bien et les chiffres macroéconomiques publiés ne montrent pas de signes majeurs de détérioration.

Si nous excluons les signaux qui avaient lieu lors des crises économiques (2001-2002 et 2008-2009), nous nous retrouvons avec une probabilité de hausse de 83% d’ici un mois (le seul cas négatif étant en 2010). D’après le VIX, les chances de rebond sont donc de loin dominantes.

Les perspectives du Dow Jones sont haussières au-dessus des 25 000 points

Sur le plan de l’analyse technique théorique, nous pouvons dire que les perspectives sont haussières au-dessus du support psychologique à 25 000 points sur lequel le marché a rebondi vendredi, mais également au printemps et à l’été dernier.

La première résistance à surveiller sera vers 27 400 points, puisque le sommet de juillet et la moyenne mobile à 200 séances évoluent vers ce niveau de prix. De plus, nous retrouvons l’ancienne oblique haussière qui faisait office de support l’été dernier à ce niveau de prix.

Graphique journalier du Brent réalisé sur TradingView

Une clôture sous les 25 000 points invaliderait les perspectives haussières et soutiendrait le scénario des analystes qui prévoit une correction en deux temps. Un retour vers les plus bas de décembre 2018 à 22 000 points serait alors à prévoir.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE