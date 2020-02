CAC 40 : La bourse de Paris teste une résistance majeure avant les PMI flash

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

L CAC 40 revient à son plus haut de l’année grâce aux mesures monétaires de la BPC

Le triangle ascendant permet d’être optimiste sur un nouveau record annuel à court terme

Les PMI flashs au centre des attentions demain

Le CAC 40 revient à son plus haut de l’année grâce aux mesures monétaires de la BPC

Le regain d’optimisme des investisseurs grâce au ralentissement de la contagion du coronavirus (d’après les chiffres du gouvernement) et l’assouplissement important de la politique monétaire de la Banque Populaire de Chine (BPC) permettent de rassurer les investisseurs et aux indices boursiers de revenir à leurs plus hauts de l’année.

En effet, le DAX teste son plus haut historique vers 13 700 points et le CAC 40 son plus haut de janvier à 6 110 points ce matin. Mais le marché ne trouve pas les raisons de porter les indices plus haut pour le moment. La bourse de Paris a déjà échoué à dépasser ce seuil la semaine dernière avant de reculer d’une petite centaine de points.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Le triangle ascendant permet d’être optimiste sur un nouveau record annuel à court terme

Toutefois, il y a des raisons d’espérer des nouveaux records de l’indice parisien à court terme d’après l’analyse technique. En effet, le CAC 40 évolue dans un triangle ascendant depuis mi-février. Cette figure chartiste donne un biais haussier, surtout lorsque la résistance est dépassée. Une clôture au-dessus de la résistance à 6 1110 points ouvrirait la voie à un retour du CAC à son plus haut de 2007 à 6 168 points.

A l’inverse, un enfoncement de l’oblique haussière qui forme le triangle ascendant donnerait des perspectives baissières jusqu’au plus bas de la semaine dernière à 6 028 points, puis éventuellement les 6 000 points.

Les PMI flashs au centre des attentions demain

Les nouvelles sur le coronavirus et les prochaines mesures prises par la Chine pour compenser le ralentissement économique causée par l’épidémie devraient continuer à être les principaux catalyseurs des marchés boursiers à court terme.

La publication des premières estimations des PMI de février demain devrait être importantes pour les investisseurs, car ces PMI seront parmi les premières publications macros de février. Naturellement, les consensus tablent sur un léger repli des PMI. Une baisse plus importante que prévu devrait peser sur les bourses tandis qu’une baisse moins importante devrait rassurer les investisseurs.

