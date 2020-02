EuroStoxx 50 : L’indice présente des perspectives baissières

Etats-Unis Ventes de gros --> -0.7% en décembre (cons +0.4% préc révisé +0.9% vs +1.5%)

#Kudlow "Il n'y a aucune tension entre les Etats-Unis et la Chine par rapport au coronavirus" (donc il y a des tensions)

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple.

#Kudlow "La Chine a rassuré D. Trump et indiqué qu'en dépit des retards, elle respectera ses objectifs d'importation de produits américains"

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Or : 0,39 % Argent : -0,24 % Pétrole WTI : -1,23 %