Nikkei 225 : L’indice japonais peine à revenir à son plus haut de 2018

La remontée du yen à cause de l’aversion au risque lors du début de la médiatisation de l’épidémie de coronavirus aura couté au Nikkei 225. La remontée de la devise nippone a ralenti la hausse de l’indice japonais qui n’a pas réussi à dépasser son sommet à 24 091 points inscrit avant l’escalade des tensions entre Washington et Téhéran en début d’année.

Dans le même temps, la divergence baissière du momentum illustré ici par le RSI indique un risque de correction. Cette divergence également présente sur les indices européens et américains deviendrait un sérieux signal baissier si les RSI journaliers clôturaient en dessous de 50. Une grande correction des indices (> 10%) serait alors à prévoir.

Graphique journalier du Nikkei 225 réalisésur TradingView :

Techniquement, les perspectives du Nikkei sont baissières sous la zone de résistance formée par le plus haut de l’année à 24 091 points et le plus haut de 2019 à 24 448 points.

Un retour dans la zone de résistances pourrait être une opportunité pour tenter une stratégie de vente à découvert jusqu’en bas du canal haussier dans lequel l’indice évolue depuis début 2019 (en bleu dans le graphique).

Un franchissement de cette zone de résistances invaliderait le signal baissier de la divergence baissière. Les perspectives de moyen terme redeviendraient haussières et la résistance à viser sera le plus haut de 1991 à 27 270 points.

La suite de l’épisode du coronavirus devrait rester le principal catalyseur des marchés à court terme. Plus les mesures mises en place par la Chine pour tenter de contenir le virus dureront dans le temps, plus la croissance chinoise devrait en partir, ce qui ralentirait économique l’économie mondiale et donc les prévisions de résultats des entreprises et in fine les marchés actions.

Les statistiques économiques de février en Chine et aux Etats-Unis devraient être très importantes, car un ralentissement de ces deux régions sous-entendrait un net ralentissement de la croissance mondiale. Le risque de récession augmenterait.

A l’inverse, un antidote contre le coronavirus rassurerait les marchés ce qui devrait permettre au Nikkei de dépasser cette zone de résistance.

