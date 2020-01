DAX : la correction ne fait que commencer

#fed #fomc Le statu quo est attendu mais certaines explications sur le marché repo sont nécessaires (QE ou pas QE ?) 4 membres du FOMC surveillent différents indicateurs économiques Décision du FOMC demain à 20h et discours à 20H30 Graph Reuters Eikon https://t.co/46g9SuHE4u

Hong Kong prend de nombreuses mesures restrictives concernant les transports et déplacements de personnes Phase de faiblesse des indices actions suite à cette news

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/dg1yGnSylK

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Or : -0,20 % Pétrole WTI : -0,39 % Argent : -0,61 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/CBMO9F2UT2