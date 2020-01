Le FTSE 100 pourrait revenir à 7400 points à court terme

Points-clés de l’article sur le FTSE 100 :

Les marchés deviennent préoccupés par l’épidémie du coronavirus en Chine

Les marchés actions sont sous pression depuis le début de la semaine en raison de l’épidémie du coronavirus en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire. Les autorités chinoises ont confirmé que le virus pouvait se propager par contact humain et plus de 220 cas ont été signalés.

Les investisseurs sont préoccupés notamment sur l’impact de ce virus sur le tourisme et la consommation des chinois. Les entreprises du secteur de l’hôtellerie et du voyage, ainsi que du luxe affichent le plus de pertes depuis le début de la semaine.

Le FTSE 100 est en baisse de plus de 1% à 11h50 et pourrait débuter une phase de correction si la panique se propage aux Etats-Unis. Pour le moment, les contrats à terme sont en légère baisse avant l’ouverture de la première séance de la semaine.

La tendance haussière du FTSE 100 se dégrade

Graphique journalier du FTSE 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration du FTSE 100 (et des autres indices européens) devient de plus en plus inquiétante à court terme. Les indices peinent à inscrire des nouveaux records tandis que le momentum haussier s’essouffle et est à la limite de devenir baissier.

En effet, l’indicateur de momentum RSI est à 51 ce matin, soit 1 point au-dessus de la limite du territoire bearish. Une clôture sous 50 serait un signal baissier supplémentaire qui permettrait de renforcer la crédibilité du signal baissier de la divergence.

Un retour à 7400 points possible à court terme

Etant donné que les corrections prennent beaucoup moins de temps que les hausses sur les marchés actions, il est tout à fait possible que les indices européens terminent en baisse de 3% cette semaine.

En cas de baisse du RSI journalier sous 50, le premier objectif baissier serait alors le support à 7400 points, seuil psychologique qui a fait office de résistance tout au long de l’automne avant d’être franchis en décembre grâce à l’accord US/Chine.

