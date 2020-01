DAX : les seuils techniques clefs pour trader le contrat future dans l’immédiat

Points-clés de l’article :

Les indices boursiers européens sous-performent vis-à-vis de WallStreet cette année encore et des divergences baissières journalières suggèrent un risque de correction proche.

Quelles sont les seuils techniques de trading à connaître pour le contrat future DAX

Graphique journalier du contrat future DAX réalisé avec TradingView

A la différence de WallStreet, les indices boursiers européens ne sont pas en inertie haussière et n’inscrivent plus de nouveaux plus hauts depuis le début de l’année, malgré la signature de l’accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Sur cette dimension commerciale, les Etats-Unis représentent toujours une menace pour le secteur automobile européen, à tout moment des droits de douane pourraient être mis en place, cela serait difficile pour les commandes industrielles à l’export pour l’Allemagne.

Logiquement, le contrat future DAX plafonne sous ses sommets historiques à 13.600 points, des sommets établis en 2017. Je relève une divergence baissière standard journalière qui dure sur les indices Eurotoxx50, DAX et CAC 40. Le contrat future Stoxx50 plafonne sous ses sommets de l’année 2015, les conditions techniques d’un retracement sont en place.

Contrat future DAX - TradingView

L’analyse technique du taux USD/JPY décrit une compression latérale de long terme dont la partie haute est actuellement testée à 110 JPY

En données horaires, le DAX (ici le contrat future) construit un trading range sous les sommets historiques à 13.600 points. La partie basse de ce range est à 13.400 points, c’est la rupture de ce support qui donnerait le point de départ d’une correction vers 13.000 et 12.600 points.

