CAC 40 / DAX : Tour d’horizon des indices

La désescalade des tensions entre Washington et Téhéran soutient les indices

La macro et les banques centrales soutiennent les marchés

Objectif à 5165 points pour le CAC 40 et 13 596 points pour le DAX 30

Les marchés boursiers ont été quelque peu agités ces derniers jours en raison de l’escalade des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l’Iran. La bonne nouvelle, c’est qu’un dérapage vers une action militaire ne semble pas sur la table. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Donald Trump dans son élocution mercredi.

Le discours du président américain a permis de calmer le jeu. Les investisseurs sont rassurés et sont revenus en force sur les actions permettant au S&P 500 et au Nasdaq d’inscrire des nouveaux records mercredi.

Dans le sillage de Wall Street, les marchés asiatiques et européens progressent également. Le CAC 40 et le DAX ont eux aussi inscrits des nouveaux records (de 52 semaines), leur permettant de s’approcher de leurs résistances historiques.

En effet, le DAX 30 n’est plus qu’à 1% de son plus haut historique inscrit en 2018 et le CAC 40 n’est plus qu’à 2% de son plus haut de 2007 (le CAC 40 avec dividendes réinvestis vient d’inscrire un nouveau record aujourd’hui).

La macro et les banques centrales soutiennent les marchés

Fondamentalement, la situation est favorable aux marchés actions. L’économie mondiale a évité une récession en 2019 et semble se reprendre malgré la contraction de l’industrie manufacturière. En effet, l’économie mondiale continue à créer des emplois ce qui est signe de croissance.

De plus, les banques centrales apportent un soutien important aux marchés en rouvrant leurs vannes. L’augmentation de la liquidité est un facteur de soutien indéniable aux actions.

Sur le plan monétaire et macroéconomique, il n’y a pas de raison de se positionner à la vente sur les indices pour le moment.

Objectif à 5165 points pour le CAC 40 et 13 596 points pour le DAX 30

Graphiques journaliers du CAC 40 et du DAX 30 réalisés sur TradingView :

Sur le plan technique, des nouveaux records sur les indices sont les signaux les plus bullish possible. Cela montre que les « bulls » gardent la main malgré les 1000 raisons que sortent quotidiennement les perma-bears pour shorter les indices (PMI en contraction, niveaux de valorisation élevées, pour ne citer qu’eux).

La meilleure stratégie lorsque les indices sont haussiers est d’acheter les creux. Un retour au plus bas de la semaine à 5957 points sur le CAC 40 et 13 000 points sur le DAX seront donc des opportunités d’achat pour viser les résistances à 5168 et 13 596 points respectivement.

En revanche, un enfoncement de ces supports seraient des signaux baissiers importants qui crédibiliseraient les signaux baissiers donnés par les divergences baissières de momentum sur la plupart des indices (CAC, S&P, Nasdaq).

Une sortie par le bas de leur canal ouvrirait la voie à une correction du CAC 40 jusqu’à 5500 et le DAX jusqu’à 12 250.

