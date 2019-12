DAX & Eurostoxx 50 : pour les traders institutionnels, c’est vendredi 20 la fin de l’année boursière

Points-clés de l’article :

Des divergences baissières de momentum rendaient probable la séquence de prise de profit de fin d’année pour les indices boursiers européens qui étaient stables sous de forte résistance technique.

Pour les traders institutionnels, c’est le vendredi 20 décembre la dernière véritable session de l’année. Quant à la Bourse de Paris, elle sera fermée 2 jours et demi la semaine prochaine.

Contrat future EuroStoxx 50 - TradingView

Depuis que l’accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine est connue, ainsi que le résultat des élections générales britanniques, le marché est en train d’appliquer l’adage « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » avec une phase de prise de, profit qui se développe cette semaine.

Sur le plan technique, ce n’est pas surprenant au regard des niveaux et résistances que les grands indices boursiers européens avaient atteints. Sur le contrat le plus traité en Europe en terme de volume, le contrat future Eurostoxx 50, le marché a rejoint pil poil les sommets de l’année 2015, un seuil qui déclenche des prises de profit alors que les gestions sont en train de finaliser leur rapport de gestion annuel. Sur le DAX, le marché recule après avoir approché les sommets historiques établis en 2017 et la phase de prise de profit a été précédée d’une divergence baissière standard prix/momentum sur CAC, DAX et Eurostoxx 50.

L’amplitude du retracement devrait se limiter aux anciens sommets de 2018 pour le contrat stoxx 50, soit 3700 points.

Contrat future DAX - TradingView

La semaine prochaine, la Bourse de Paris ferme à 14h le mardi 24 décembre et sera fermée le mercredi 25 décembre et le jeudi 26 décembre. Mais pour les institutionnels des banques et des hedge funds, la vraie dernière journée est vendredi 20 décembre avec la dernière session des « 4 sorcières » de l’année. Cette dernière journée de l’année des expirations sur options & futures va se traduire par les ultimes arbitrages des mains fortes. Le volume d’échange va ensuite drastiquement chuter jusqu’à la reprise début 2020.

