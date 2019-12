FTSE : La bourse britannique explose à la hausse

Points-clés de l’article sur le FTSE 100 :

La victoire des conservateurs aux élections législatives réduit les incertitudes sur le Brexit.

Le FTSE est également catapulté grâce à l’accord commercial US/Chine.

Boris Johnson pourrait soumettre au vote des parlementaires son accord du Brexit cette semaine.

La victoire des conservateurs aux élections réduit les incertitudes sur le Brexit

L’indice britannique connaît une remontée phénoménale depuis la victoire des conservateurs britanniques aux élections législatives la semaine dernière. Sur une semaine, le FTSE 100 est en hausse de 5% et évolue à un plus haut de près de 5 mois à 7500 points.

La victoire des conservateurs est saluée par les marchés, car celle-ci augmente les chances de ratification de l’accord de divorce du Premier ministre Boris Johnson. En effet, la dernière fois qu’un accord de Brexit a été présenté à Westminster, c’était lorsque Theresa May était à la tête du gouvernement et que son parti des conservateurs était minoritaire.

Maintenant que les conservateurs sont majoritaires, cela augmente grandement les chances que le Brexit « doux » prévu par Johnson se réalise, ce qui permet de réduire les incertitudes.

Le double effet victoire des conservateurs et accord commercial catapulte le FTSE

Le marché est également en hausse grâce à la conclusion d’un accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine la semaine dernière. Bien que cet accord ne soit pas encore signé (signature prévue en janvier), l’entente sur des sujets parmi les plus sensibles comme la propriété intellectuelle et le taux de change ne peut que rassurer les investisseurs.

Graphique journalier du FTSE 100 sur TradingView

Sur le plan de l’analyse technique, la clôture du jour sera importante, car une clôture au-dessus du sommet de septembre à 7440 points serait un signal haussier majeur qui démontrerait un retour en force des acheteurs. La prochaine résistance sera alors le plus haut historique du FTSE 100 inscrit en juillet à 7727 points.

Cette semaine, le Premier ministre britannique pourrait soumettre au vote des parlementaires son accord du Brexit négocié avec l’UE en octobre dernier. De quoi éventuellement permettre au FTSE d’inscrire des nouveaux records avant la fin de l’année.

