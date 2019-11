Indices boursiers US : « les troupes ne suivent pas les généraux »

Points-clés de l’article :

La tendance haussière se poursuit sur le S&P 500, l’indice de référence de la finance mondiale établissant chaque séance un nouveau record historique.

Ces nouveaux records sur les blue chips ne se retrouvent pas sur les valeurs de moyenne capitalisation boursière, c’est un facteur de réserve à l’euphorie actuelle. Attention.

Indice boursier RUSSEL 2000 - TradingView

La tendance haussière se poursuit sur le S&P 500, l’indice de référence de la finance mondiale établissant chaque séance un nouveau record historique

Les marchés actions US inscivent semaine après semaine de nouveaux records historiques, essentiellement grâce au volte-face monétaire de la FED ces derniers mois et aussi grâce au retournement haussier de la part relative des actions au sein des gestions d’actifs, un poids relatif qui était revenu sur ses plus bas de 2008/2009. Il y avait donc des capitaux disponibles pour porter le marché plus haut, un principe de flux alors que nous sommes encore (très) loin de la phase 1 d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Dans le contexte macro-économioque mondial toujours dans une allure négative, les actions US bénéficient aussi de la résilience relative de l’économie des Etats-Unis, sachant que les deux tiers des entreprises du S&P 500 font leur profit aux Etats-Unis, un taux d’ouverture nettement plus bas que les entreprises européennes par exemple.

La dynamique des actions américaines restent considérablement liée à la politique monétaire de la FED, mais après plusieurs semaines consécutives de hausse linétaire, gare au risque de retracement. En effet, aucune phase de prise de profit n’a eu lieu depuis le dépassement de la résistance à 3000 points. Pour les actions US, il est crucial que la FED confirme demain son soutien total lors de ses « Minutes ».

Cours du S&P 500 – graphique réalisé sur TradingView qui dévoile les bougies japonaises en données journalières

Ces nouveaux records sur les blue chips ne se retrouvent pas sur les valeurs de moyenne capitalisation boursière, c’est un facteur de réserve à l’euphorie actuelle. Attention

Un marché en surachat technique n’est pas une condition de renversement baissier immédiat, au contraire, la tendance haussière largement dominante peut continuer de se déployer. Cependant, je relève trois signaux qui me laissent penser à quelques séances de prise de profit très prochainement. Le premier signal est la mesure du RSI journalier, au plus haut de l’année. Mais seule une sortie par le bas sous 70 est un signal tangible de prise de profit, et encore pas nécessairement. Second signal, le spread entre la tenkan et la kijun, deux composantes de l’ichimoku. Enfin, le plus important, le fait que les nouveaux records du S&P 500 ne soient pas confirmés par l’indice large de Wall Street, le Russel 2000, toujours sous résistance. « Les troupes ne suivant pas les généraux », gare au risque de retracement.

Suivez Vincent Ganne sur TradingView