CAC 40 : La course aux 6000 points arrive à sa fin

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Le marché boursier devrait terminer l’année à son plus haut niveau depuis 2007

La Fed et Trump rassurent les marchés

Les 6000 points en ligne de mire avant le sommet de 2007 à 6200 points

Le marché boursier devrait terminer l’année à son plus haut niveau depuis 2007

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais le CAC 40 semble (très) bien parti pour rejoindre les 6000 points avant la fin de l’année. Seuil qu’il a connu pour la dernière fois en 2007 !

La remontée des marchés actions depuis le début de l’année est impressionnante. Plus de 30% de hausse du Nasdaq 100, 26% du CAC 40, 35% du DAX et 24% du S&P 500. Qui l’eût cru en décembre 2018 lorsque les indices perdaient près de 20% en moins de 3 mois ?

Graphique mensuel du CAC 40 réalisé sur TradingView :

La Fed et Trump rassurent les marchés

Il faut dire que cette remontée est probablement due à des facteurs improbables. Alors que la Fed remontait ses taux à un rythme soutenu en 2018, elle a fait marche arrière en abaissant ses taux directeurs à trois reprises cette année. Depuis le début de l’année, les marchés boursiers profitent du nouvel assouplissement des politiques monétaires des banques centrales. Le rendement du marché obligataire n’a jamais été aussi bas, poussant les investisseurs à chercher des rendements sur les actions.

Ajouté à cela l’apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et vous retrouvez le cocktail explosif soutenant actuellement les marchés boursiers. Les opérateurs de marché deviennent plus optimismes à mesure que les pourparlers avancent vers un accord intérimaire. Bien que cet accord soit encore incertain, les opérateurs de marché y croient, ce qui est suffisant pour Donald Trump. En effet, l’état de la bourse en dit beaucoup sur les résultats des élections. Les chances de voir Donald Trump élu en cas de correction de 20/30% des marchés seraient bien moindres qu’en cas de nouveaux records. A moins d’un an des élections, Donald Trump a repoussé sa décision de taxer les voitures européennes et le ban de Huawaï.

Le président américain pourrait donc garder le suspens sur l’accord avec la Chine encore plusieurs mois. Peut-être qu’il refera un pas en avant lorsque la bourse commencera à s’éloigner des plus hauts ? Une chose est sure, la tendance est haussière et un nouveau record est un puissant signal haussier. La prochaine résistance majeure sera probablement le seuil psychologique des 6000 points.

Les 6000 points en ligne de mire avant le sommet de 2007 à 6200 points

Sur le plan de l’analyse technique, le plus haut de 2007 inscrit à 6200 points sera LA résistance clé pour le long terme. Un franchissement de cette résistance sur une longue unité de temps, comme celle mensuelle, serait un puissant signal qui indiquerait que les « bulls » sont toujours les dominants du marché.

Graphique hebdomadaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Un autre puissant signal haussier de long terme aurait lieu en cas de franchissement de l’oblique baissière du ratio Actions US / Obligations US ($SPX/$TLT). Un franchissement de l’oblique baissière renforcerait la crédibilité de connaître un nouveau marché haussier comparable à celui de 2013 ou 2017.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE