CAC 40 : quelle est la résistance qui peut déclencher une prise de profit ?

Points-clés de l'article :

Les grands indices boursiers mondiaux inscrivent de nouveaux sommets historiques, une hausse qui se structure autour des actions les plus cycliques.

« Les arbres ne montent pas au ciel », une phase de prise de profit pourrait démarrer alors que des résistances techniques majeures sont très proches des cours.

Indice Eurostoxx 50 future – graphique TradingView

Les grands indices boursiers mondiaux inscrivent de nouveaux sommets historiques, une hausse qui se structure autour des actions les plus cycliques

Les indices S&P 500 et CAC 40 global return inscrivent régulièrement de nouveaux sommets historiques sur les toutes dernières semaines, avec notamment un mois d’octobre particulièrement performant. Au-delà du socle solide des taux d’intérêt négatifs qui détourne une partie des capitaux du marché du crédit, la hausse des actifs « risqués » s’appuie sur des résultats d’entreprises meilleurs que prévus au titre du troisième trimestre et encore et toujours sur les attentes/espoirs de dénouement favorable pour l’économie mondiale du Brexit et de la « guerre » commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

Les aspects flux et consensus sont aussi des piliers de la hausse, avec une part des actions dans les gestions toujours proche des plus bas de l’année 2008 et un consensus de marché excessivement pessimiste.

Si l’on regarde de plus près la hiérarchie titres de l’indice CAC 40 sur le rallye haussier du mois d’octobre, on constate la présence dans le top 10 des actions au plus fort bêta, ainsi que le grand retour haussier des titres du secteur bancaire, confirmant ce qui avait été observé durant la hausse de la fin de l’été dernier. Malgré leur niveau de valorisation élevé, les poids lourds du CAC 40 en terme de pondéraiton continuent de développer leur tendance haussière. Quant aux valeurs défensives, elles ferment logiquement la marche du palmarès sur un mois.

Cependant, « les arbres ne montent pas au ciel », soyons certain qu’une résistance technique majeure finira par déclencher une vague de prise de profit, permettant ainsi aux gérants de sécuriser des gains réels pour leurs portefeuilles.

Cours du CAC 40 – TradingView

« Les arbres ne montent pas au ciel », une phase de prise de profit pourrait démarrer alors que des résistances techniques majeures sont très proches des cours

Deux résistances techniques de premier rang me semblent pouvoir déclencher une vague de prise de profit. Il y a tout d’abord les 3680/3700 points du contrat future Eurostoxx 50, le contrat à terme indiciel le plus négocié par les gérants en Europe. Pour notre bon vieux CAC 40, hors dividende, les 5880 points, soit une résistance de l’année 2007, une tête & épaules chartiste avait à l’époque mis fin au marché haussier 2003/2007.

