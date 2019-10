Le CAC 40 signe un nouveau record porté par l’Oréal

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

L’Oréal confirme la solide croissance des entreprises du Luxe françaises

Le CAC 40 inscrit un nouveau record pluriannuel

Le groupe l’Oréal confirme les bonnes performances des entreprises du luxe françaises qui enregistre des croissances importantes, surtout en Chine, malgré le ralentissement de l’économie mondiale depuis plus d’un an.

Le leader mondial des cosmétiques a vu ses ventes progresser de 11% en données publiées, à 7,18 milliards d'euros. Les manifestations à Hong Kong ont pénalisé ses ventes mais se sont vues compensées par une hausse de la demande dans d’autres pays en Asie.

L’action l’Oréal ($OR) a clôturé en hausse de 7,56% mercredi et a inscrit un nouveau plus haut historique à 263€ à la suite de la publication de ses résultats. Ce bond de l’action a permis au CAC 40 de continuer à inscrire des nouveaux records pluriannuels. En effet, l’Oréal est la seconde plus grosse capitalisation boursière de l’indice parisien et pèse près de 150 milliards d’euros en bourse.

Graphique hebdomadaire du CAC40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 continue de se rapprocher de sa oblique haussière faisant office de résistance depuis 2017. Le ratio risque/rendement est en faveur des vendeurs à cette résistance sur du court terme. D’autant plus que le coût pour se protéger en cas de baisse (les options put) sont très peu cher (VIX < 13).

Une poursuite de la hausse est toujours privilégiée en l’absence de signaux contradictoires, mais les risques baissiers deviennent importants.

Toutefois, le franchissement du RSI de sa résistance baissière serait un signal bullish qui renforcerait les convictions haussières. Les 6000 points sont un objectif de moyen terme et ne devraient pas être atteints de sitôt. Pour rappel, le CAC 40 est en hausse de plus de 20% depuis le début. Or une performance jusqu’à 6000 points d’ici la fin de l’année équivaudrait à une hausse de plus de 25% ! ce qui n’a pas été vu au cours des 20 dernières années…

CAC 40 : LES 6000 POINTS POUR ÉVENTUELLEMENT 2020

Rappelons qu’en cas de correction, la moyenne mobile à 200 séances, actuellement à 5410 points, sera le premier objectif baissier.

La saison de publications des résultats du troisième trimestre des grandes entreprises françaises touche à sa fin. Le marché attend encore quelques grosses entreprises outre-Atlantique comme Nvidia et Cisco, mais la plupart des entreprises ont déjà publié leurs résultats.

L’actualité géopolitique et les statistiques économiques devraient donc reprendre leur pleine influence dès les prochaines séances.

