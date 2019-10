Vers un rallye haussier de fin d’année des marchés boursiers ?

Points-clés de l’article sur les marchés boursiers :

Les indices boursiers évoluent dans un ordre dispersé ces dernières séances. Bien qu’ils aient tous rebondi grâce à la conclusion de la « phase 1 » d’un accord intermédiaire entre les Etats-Unis et la Chine, l’Europe évolue proche de ses plus hauts annuels contrairement à Wall Street qui est encore en dessous de ses sommets de septembre.

Le DAX a gagné plus de 500 points la semaine dernière et évolue dorénavant à une centaine de points de ses plus hauts annuels inscrits à 12656 points en juillet.

Mais le marché devrait avoir besoin d’un nouveau catalyseur pour justifier des nouveaux records. Pour le moment, les opérateurs de marché sont concentrés sur l’évolution des négociations du Brexit qui semblent avoir du mal à réellement avancer. Ce mardi matin, l’hypothèse d’un énième report du Brexit a été évoqué par des officiels européens. Le dossier est donc encore loin d’être clos, mais en cas de bonne surprise – comme un accord – un rallye haussier pourrait voir le jour, car elle serait inattendue.

Hormis le Brexit, la situation en Syrie avec notamment les premières sanctions européennes et américaines contre la Turquie sera surveillée par les opérateurs. Une escalade des tensions entre Ankara et Bruxelles et Washington n’est pas à exclure. Le président Erdogan menace déjà de laisser passer les migrants syriens retenus sur son territoire en Europe si l’UE sanctionnait la Turquie.

Cette semaine sera également rythmée par l’ouverture de la saison de publication de résultats des entreprises. Les banques américaines ouvrent le bal aujourd’hui avec CitiGroup, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo. Parmi les valeurs techs, IBM publiera ses résultats mercredi. Les résultats des GAFA seront publiés à partir du samedi 26 (Amazon et Alphabet) – Calendrier des résultats ici.

Sur le plan de l’analyse technique, les configurations des indices boursiers en Europe et à New York sont haussières sur du court terme, mais neutres sur du moyen terme (les indices se maintiennent sous leurs plus hauts de l’année).

Il faut dire que les indices avaient si bien débuté l’année (+20% en 5 mois) qu’il était extrêmement peu probable pour ne pas dire impossible que les indices continuaient à avancer avec ce degré d’euphorie. Une consolidation et des doutes devaient naturellement s’installer.

D’un point de vue de la saisonnalité, nous entrons en période de rallye haussier. Toutefois, je préfère rester prudent avec la saisonnalité, car elle ne donne qu’un avantage mineur pour trader les marchés. A titre d’exemple, il y a 65% de chances que le S&P 500 termine en hausse en octobre.

S’en tenir uniquement à cette probabilité pour avoir un avis ou pire encore, investir, revient un peu à jouer au casino. L’intérêt de cette saisonnalité est simplement de garder à l’esprit que les opérateurs de marché ont davantage tendance à être enclin à prendre des risques ces prochains mois, surtout après une période de consolidation comme celle que nous venons de connaitre.

Graphique journalier du DAX réalisé sur TradingView :

La tendance haussière serait renforcée en cas de franchissement du plus haut annuel du DAX à 12656 points. Le sommet de juillet 2018 à 12886 points serait la prochaine résistance à surveiller.

Pour ce qui est du Dow Jones, l’indice devra franchir son plus haut historique inscrit en juillet à 27398 points pour confirmer la reprise de sa tendance haussière sur du long terme. Des nouveaux plus hauts sur les indices européens et américains permettraient de rassurer les acheteurs alors que les investisseurs craignent de plus en plus une récession mondiale.

Notons la présence du Dow Jones dans un triangle symétrique depuis le début de l’été. La tendance de court/moyen terme n’est pas compromise tant que l’indice évolue dans celui-ci. Une sortie par le bas serait un signal baissier à prendre au sérieux.

Graphique journalier du Dow Jones réalisé sur TradingView :

Personnellement, je suis plutôt optimiste pour les marchés boursiers. La macroéconomie américaine reste bonne malgré le ralentissement de l’économie mondiale. De plus, les indicateurs de sentiment comme le Sentiment de IG ou le sondage de l’AAII montrent que les traders et investisseurs particuliers sont actuellement particulièrement pessimistes. Or dans le passé, les marchés avaient tendance à surperformer lorsque les particuliers étaient si bearish.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

