CAC 40 : les résistances techniques majeures couvrent toujours le marché

Avec l’accord commercial « partiel » Chine/Etats-Unis, le cours du CAC 40 est revenu sur ses sommets annuels/historiques. Cependant, les résistances majeures sont toujours en place.

La semaine boursière qui s’étend du 14 au 18 octobre contient des fondamentaux importants, faisons le point.

Les deux dernières séances de bourse de la semaine passée ont vu le cours du CAC 40 et des indices boursiers internationaux leaders enregistrer une forte hausse relative et rejoindre leurs récents sommets. Rappelons que ces sommets sont soit des sommets annuels, soit des sommets historiques. Le cours du CAC 40 avec ses dividendes (CAC 40 Global Return) est sur ses records historiques et c’est ce CAC 40 que la gestion d’actifs utilise.

Deux facteurs fondamentaux ont porté cette reprise haussière : un accord « partiel » entre les Etats-Unis et la Chine et des discussions qui vont dans le sens d’un Brexit ordonné. Sur le premier facteur, restons prudent, aucun accord commercial tangible n’a été trouvé, il ne s’agit que d’un délai supplémentaire car il y a de nombreux points de désaccord. Sur le Brexit, rien n’est encore acquis en amont du conseil européen qui se réunit ce jeudi et vendredi 17 et 18 octobre.

Avec le recul de quelques jours, tout ceci s’apparente davantage à un effet d’annonce qu’à un accord commercial bilatéral tangible.

Pour le marché actions, retour aux fondamentaux classiques cette semaine avec le point de départ de la saison des résultats trimestriels, avec en particulier les grandes banques américaines JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs. Le marché sera attentif au niveau de résilience des banques américaines dans un contexte de baisse des taux d’intérêt de la Réserve Fédérale (FED) depuis le 31 juillet dernier. Les premières publications sont aussi attendues en Europe avec par exemple le géant Ericsson.

Quel est le message de l’analyse technique pour le cours du CAC 40 ? Depuis le printemps dernier, le CAC 40 construit un trading range entre le support à 5200 points et la résistance à 5660 points. La semaine dernière, le marché a rebondi sur les 5400 points, médiane du range et puissant support de l’ichimoku (la SSB en données journalières). La « remontada » de la fin de semaine passée n’a pas permis le débordement des résistances majeures, ces dernières agissent à nouveau ce lundi. Un scénario de retour vers le support à 5550/5600 points peut être envisagé.

La configuration technique de l’indice CAC 40 est semblable à ce que l’on peut observer sur les indices EuroStoixx 50 et DAX. Ci-dessus, le graphique journalier du DAX montre que le marché actions allemand est sous résistance et qu’il y a une divergence baissière prix/momentum (le momentum est représenté ici par l’indicateur technique RSI). Un retracement de l’impulsion haussière récente est probable sur le DAX.

